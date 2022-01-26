كوني فاطمة .. إعلان عنصري يثير الجدل في فرنسا

استنكر عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا إعلانًا نصب في شوارع مدينة ليون وصف بأنه يحمل "طابعًا استعماريًا عنصريًا".

وبدأ الجدل حين نشرت شركة "Petit-Fils" المتخصصة بتأمين العمال والعاملات المختصين لوحة متحركة في شوارع ليون جاء فيها: "كوني فاطمة، مساعدة منزلية يمكنها تكريس نفسها لسيمون وأندريه".

Bien sûr il n’y a pas de sots métiers et se dévouer aux autres peut être un accomplissement. Mais Simone et André peuvent aussi être aidés par sylvie. Fatima peut aussi rêver de devenir avocate ou architecte. Il est plus facile de briser un atome qu’un préjugé disait #Einstein pic.twitter.com/GNYyU36RsX — Fadila MEHAL (@fmehal) January 20, 2022

وأصدر أعضاء الحزب الشيوعي الفرنسي بيانًا صحفيًا جاء فيه: "هذه الدعاية ذات الدلالة الاستعمارية توصم إخواننا المواطنين من أصل شمال أفريقي أمر غير مقبول، ونطالب الشركة بإزالتها على الفور من شوارع مدينة ليون".

وأضاف البيان: "كان لدى شركة المساعدة المنزلية ألف طريقة لعرض نشاطها وخدماتها، وقد اختارت أن تفعل ذلك من خلال التذرع بصورة مظلمة والتي كنا نأمل أن تنتهي في تاريخنا".

وتابع: "المهاجرون وأبناؤهم وأحفادهم ليسوا في فرنسا للخدمة بتكلفة أقل، إنهم فرنسا! فرنسا التي لا تصنف أبناءها على أساس لونهم أو أسمائهم، ولن نتسامح مع أي رسالة تنشر فكرة معاكسة، وتعتدي على الآلاف من شعبنا".

وبعد الجدل المثار حول الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، ردت الشركة في بيان رسمي: "منذ عام 2007، قدمت الشركة خدماتها للمسنين والأطفال بالإضافة إلى خدمات التنظيف بفضل 6 آلاف متخصص. ومن بين مقدمي الرعاية هؤلاء فإن الأسماء الأربعة الأكثر شيوعًا في وكالاتنا: هي كاثرين وماريا وفاطمة وكريستوف".

وتابعت الشركة: "نحن فخورون بالتنوع الثقافي لمقدمي الرعاية العاملين لدينا، وأنشأنا هذه الحملة الإعلانية مع 4 ملصقات إعلانية لـ4 أسماء شائعة لدينا لتذكيرنا بأن هؤلاء الأشخاص يقومون بهذه المهمة كمهمة تجعلهم يستمتعون بحياتهم اليومية، وبدون هؤلاء القائمين بالرعاية، لن تكون المساعدة المنزلية موجودة. وبدونهم، لن يستفيد آباؤنا وأجدادنا من المساعدة المنزلية التي يحتاجونها".

واختتم البيان بما يلي: "وبعد أن شكك الشيوعيون المنتخبون بنيتنا، فإن الشركة دين أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز أو التعافي السياسي لحملة إعلانية تهدف إلى تسليط الضوء على هؤلاء النساء وهؤلاء الرجال وهذا القطاع الذين يحتاجون إلى الاعتراف والتقدير".