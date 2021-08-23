كويتي يحاول اغتصاب ممرضة أوكرانية.. وصدفة تنقذها

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش شاب كويتي بفتاة في حي السالمية بالكويت ومحاولته الاعتداء عليها باللحاق بها الى مكان سكنها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد حاول الشاب الكويتي الاعتداء على الفتاة التي تحمل الجنسية الأوكرانية وتعمل في مجال التمريض واللحاق بها الى مكان سكنها.

وقبل التحرك الأمني، تواصلت الممرضة الأوكرانية مع مركز الشرطة وأخبرتهم بأن شخصًا غريبًا تبعها حتى اقتحم منزلها قسرًا محاولًا الاعتداء عليها بغير حياء قبل أن يسمع الحارس صرخاتها.

وبعدها سارع الحارس الى شقة الممرضة ويكسر باب الشقة، ما دفع الجاني الى الهروب بسيارة سوداء إيطالية جرى التقاط رقم لوحتها.

وأبلغ الحارس ضباط مديرية أمن حولي بخصائص شاب حاول خطف فتاة ويحرضها على الفسق والفجور مقابل مجمع تسوق، وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن وشوهدت المجني عليها وهي مواطنة من مواليد 1995 حيث ذكرت أن شخصًا يستقل مركبة بذات مواصفات مركبة حادثة الوافدة الأوكرانية حاول خطفها وتحريضها على الفسق والفجور وكسر هاتفها النقال.

وبعد تصعيد الدوريات تم القبض عليه داخل سيارته في منطقة حولي بعد ساعة من وقوع الحادثة.

واتضح أن المتهم مواطن كويتي من مواليد 1995، تم تسجيل جريمة اعتداء مخلة بالآداب ضده، وتم توقيفه بأمر من النائب العام.

واعترف المتهم أمام سلطات التحقيق بارتكاب 4 قضايا خطف وهتك عرض مسجلة ضد مجهول بالسابق وتم التعرف عليها من قبل الضحايا.

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