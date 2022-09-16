كويتي يعتدي بوحشية على فتاة في الشارع .. وفيديو صادم يوثق الجريمة

أثار اعتداء وحشي نفذه رجل بحق سيدة في الشارع العام بالكويت غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشنوا حملة للمطالبة بالقبض عليه ومحاسبته ليكون عبرة لغيره.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو جرى تصويره من قبل أحدهم بالقرب من موقع الاعتداء الوحشي الذي يُظهر اللحظة التي اعترض فيها أحد الرجال بسيارته أمام سيارة السيدة بالقرب من إحدى المدارس.

وبعد إجبارها على الوقوف، ترجل الرجل من مركبته وتناول عصا حديدة وتوجه نحور مركبة السيدة وقام بتحطيم النافذة الأمامية الأمر الذي أرعبها ودفعها على فتح باب مركبتها والهروب نحو مكان آمن لكن محاولتها باءت بالفشل.

وسارع الرجل نحو السيدة ثم بدأ بالاعتداء عليها بالعصا الحديدة ثم وجه لها عدة ركلات بقدمه على أماكن مختلفة بجسدها وتسبب في خلع حجابها أمام المارة الذين حاولوا التدخل لإيقاف الاعتداء إلا أنهم تراجعوا خوفًا من تعرضهم للأذى.

وذكر متناقلو مقطع الفيديو بأن الرجل المعتدي يعمل ضابطًا بالإطفاء، وأن المعتدى عليها هي زوجته.

وزارة الداخلية الكويتية تتدخل

وتفاعلًا مع حالة الغضب العارمة التي أثيرت في أعقاب الواقعة، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا أعلنت فيه إلقاء القبض على الجاني وأن الواقعة هي خلاف عائلي دون أن تبين صلة القرابة بين الجاني والمرأة المعتدى عليها.

عقوبة الاعتداء في القانون الكويتي

وحدد القانون الكويتي، عدة عقوبات على كل من يرتكب جريمة اعتداء على المرأة، والتي جاءت على النحو التالي: