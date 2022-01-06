كيف احتفلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بليلة رأس السنة

شاركت ملكة جمال المملكة العربية السعودية ريهام القحطاني، المعروفة بـ"رومي القحطاني"، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورها خلال احتفالها بليلة رأس السنة.

ونشرت رومي عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورًا من احتفالها بليلة رأس السنة والتي احتفل بها العالم ليلة السبت الماضي.

وظهرت رومي في الصور مرتدية فستانًا باللون الأحمر الداكن وخامة المخمل، على طريقة سانتا كلوز، وعلى رأسها قبعة سانتا كلوز أيضًا، وتقف إلى جوار شجرة الميلاد.

ولاقت صور رومي انتقادات حادة من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروها "جريئة".

وكانت رومي القحطاني قد خطفت الأنظار لها خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب 2021 التي أقيمت في مصر شهر نوفمبر الجاري.

تغزل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمال رومي فيما كتب أحدهم بأن جميع فتيات القحطاني جميلات في إشارة الى هند القحطاني ورهف القحطاني.

رومي القحطاني

كشفت صفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن رومي القحطاني تحظى بشهرة واسعة في السعودية.

تحمل رومي القحطاني درجة البكالوريوس تخصص صحة أسنان.

تملك رومي القحطاني شركة خاصة لتنظيم المناسبات.

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