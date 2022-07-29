كيف خسرت أغنى امرأة في آسيا نصف ثروتها ؟

أظهر مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات يوم الخميس، 28 يوليو 2022، أن أغنى امرأة في آسيا، الصينية يانغ هويان فقدت أكثر من نصف ثروتها البالغة 23.7 مليار دولار خلال العام الماضي مع استمرار أزمة قطاع العقارات في الصين.

وكشف التقرير أن يانغ، المساهم الأكبر في شركة "كانتري جاردن - Country Garden Holdings" العقارية، أن صافي ثروتها انخفض بأكثر من 52٪ إلى 11.3 مليار دولار من 23.7 مليار دولار قبل عام.

ورغم انخفاض ثروة يانغ للنصف، وتكبدها كل هذه الخسائر، إلا أنها ما تزال تتمسك بلقب أغنى امرأة في آسيا تليها المليارديرة "فإن هونغ وي" حاملة أسهم شركة هينجلي بيتروكيميكال Hengli Petrochemical المنتجة للألياف الكيماوية.

كيف خسرت يانغ هويان ثروتها

اتخذت السلطات الصينية إجراءات صارمة ضد الديون المفرطة في قطاع العقارات في عام 2020، مما ترك اللاعبين الرئيسيين مثل إيفرجراند وسناك يكافحون من أجل سداد المدفوعات وإجبارهم على إعادة التفاوض مع الدائنين بينما كانوا يتأرجحون على حافة الإفلاس.

وفقد سهم شركة "كانتري جاردن - Country Garden Holdings" العقارية أكثر من نصف قيمته هذا العام، حيث شهد قطاع العقارات الصيني انخفاض أسعار المساكن وضعف الطلب وأزمة التخلف عن سداد الديون التي اجتاحت بعض أكبر مطوري العقارات في الصين منذ العام الماضي.

وتتمتع "كاونتري غاردن" بصحة مالية أفضل نسبيًا، لكن المجموعة تحاول مع ذلك زيادة السيولة مع اقتراب استحقاقات الدفع النهائية.

غير أن الأسواق نظرت إلى بيع المجموعة لأسهم جديدة الأربعاء لجمع أكثر من 343 مليون دولار من خلال بيع أسهم على أنه علامة ضعف.

كيف حصلت يانغ هويان على ثروتها

ورثت يانغ هويان ثروتها عندما نقل والدها – مؤسس شركة Country Garden - أسهمه إليها في عام 2005 لتصبح أغنى امرأة في آسيا بعد عامين بعد الطرح العام الأولي للمطور في هونغ كونغ.

وتمتلك يانغ، وهي الآن في أوائل الأربعينيات من عمرها، حوالي 60% من أسهم (كانتري غاردن) مع حصة 43% في وحدة خدمات الإدارة، ولدى زوجها وأختها وابن عمها مقاعد في مجلس إدارة الشركة، لكن الأسرة تفضل الابتعاد عن الأنظار وتجنب المقابلات الإعلامية.

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