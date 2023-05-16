البوابة- مع بقاء أقل من أسبوعين على الزفاف الملكي الثاني في الأردن لهذا العام، تجري الاستعدادات على قدم وساق للاحتفال بزواج ولي العهد الأمير الحسين من الآنسة رجوة السيف.

ومن المقرر أن تقام مراسم عقد قران ولي العهد من الآنسة رجوة في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ، يسبقه بثلاث أيام مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم بحضور عدد من وجهاء العشائر وكبار الشخصيات الأردنية.

وبحسب الديوان الملكي الهاشمي، ستقام مراسم عقد قران الزوجين في قصر زهران قبل انتقال بموكب ملكي مهيب إلى قصر الحسينية حيث ستقام مأدبة عشاء لعدد محدد من ضيوف الأردن بينهم ملوك وأمراء من عدة دول صديقة وشقيقة.

كيف يتم عقد القران الشرعي في الأردن؟

تتجه أنظار العالم في الأول من يونيو/حزيران نحو العاصمة الأردنية عمان لمتابعة تفاصيل الزفاف الملكي المنتظر حيث سيتم عقد قران الزوجين بشكلٍ رسمي في قصر زهران بحضور عائلتي الزوجين.

ولا يشترط لإتمام مراسم عقد النكاح أو القران في الأردن مكان معين، إذ يمكن أن يكون في المحكمة الشرعية أو في منزل والد العروس أو في صالة الأفراح.

وبهذا المناسبة، نستعرض لكم في السطور التالية كيفية عقد القران الشرعي في الأردن.

يطلب المأذون الشرعي أو الشيخ من العريس بأن يتوجه بالسؤال لولي العروس (والدها أو شقيقها) بعبارة: أطلب الزواج من ابنتك أو موكلتك لنفسي على كتاب الله وسنة رسوله وعلى المهر المسمى بيننا عاجله وآجله.

ثم يطلب المأذون من ولي العروس بأن يرد على العريس بالقول: قبلت أن أزوجك ابنتي أو موكلتي على كتاب الله وسنة رسوله وعلى المهر المسمى بيننا عاجله وآجله.

ليرد العريس: وأنا قبلت.

المأذون الشرعي أو الشيخ: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.

بعد ذلك يتم التوقيع على العقد من قبل الطرفين والشهود ومن ثم الدعاء للعروسين وتبديل الخواتم. اقرأ ايضاً حضره الملك سلمان.. تفاصيل آخر عرس ملكي في الأردن

من الشهود على زواج الأمير الحسين؟

لم يتم الكشف عن أسماء الشاهدين على زواج الأمير الحسين بن عبدالله من الآنسة رجوة حتى هذه اللحظة.

ورجح عدد من مراقبي الحدث الملكي المنتظر أن يتم الطلب من الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني، ليكون شاهدًا على عقد القران.

في المقابل، رجح آخرون أن يكون شقيقا العروسين، الأمير هاشم والسيد آل سيف.

