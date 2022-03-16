لأصحاب القلوب القوية .. فيديو مرعب لـ مودل هيما بعد تعرضه للاعتداء

صدم مشهور سناب شات وعارض الأزياء السعودي هيما، والملقب بـ"مودل هيما"، متابعه بمقطع فيديو يوثق تعرضه لاعتداء وحشي من قبل أحدهم.

وظهر مودل هيما في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" وهو ممد على سرير المستشفى فيما انشغل الأطباء والممرضين بخياطة جروحه العميقة في مشهدٍ مؤلم لم يتمكن الكثيرين من إكمال مقطع الفيديو.

وعلق مودل هيما على مقطع الفيديو قائلًا: "اكتشفت قلوب البشر ما فيها رحمة حسبي الله على من ظلمني" دون ذكر المزيد من التفاصيل أو الأشخاص الذين يقفون وراء هذا الاعتداء الوحشي أو الدافع وراء القيام بذلك.

وذكر نشطاء عبر وسم "#مودل_هيما" الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" بأن القصة بدأت عندما كان الشاب يريد شراء بعض المستلزمات الشخصية الخاصة به من أحد المحلات تجارية، وخلال تصويره شاء بعض المستلزمات فوجئ بمجموعة من الشباب تلفظون بألفاظ بذيئة عنه ويدفعوه إلى الأمام ويقولون له أرحلّ محاولين إخراجه من البقالة.

ولم يكشف هيما أي تفاصيل أخرى عن الحادث، واكتفى بنشر مقطع فيديو آخر يتحسب فيه ممن أسماهم بـ"الظالمين" مؤكدًا إيمانه القوي بالله بأنه سيأخذ حقه.

وتفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع ما جرى لهيما، مؤكدين أنه لا مبرر لكي يتعرض أي إنسان لمثل هذه الاعتداءات بغض النظر عن شكله أو ملته أو دينه أو أي شيء.

مودل هيما

هيما هو أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وموديل سعودي، من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1999 م، ويقيم في مدينة الرياض.

اكتسب هيما شهرة عن طريق نشر مقاطع فيديو التي يقدم من خلالها وجهة نظره المختلفة في موضوع ما.