لأول مرة في التاريخ: إفطار جماعي داخل ملعب نادي تشيلسي (فيديو)

البوابة - صنع نادي تشيلسي لكرة القدم التاريخ كأول نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز يقيم مأدبة إفطار جماعي للصائمين في رمضان 1444هـ/2023م داخل استاد ستامفورد بريدج الذي يتسع لأكثر من 41 ألف مُتفرج.

وانطلاقًا من أن طقوس شهر رمضان المبارك وروحانياته لا تكتمل دون الإفطار الجماعي، وجهّت إدارة النادي دعوة لأفراد المجتمع المسلم في تشيلسي، بمن فيهم الطلاب والأهالي وموظفي النادي، لحضور مأدبة الإفطار التي أقيمت في الهواء الطلق مساء الأحد، 26 مارس 2023.

إفطار جماعي داخل ملعب نادي تشيلسي

وإظهارًا للتآخي والتضامن، لبى عدد كبير من الشيوخ وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي دعوة إدارة النادي وتناولوا وجبة إفطار شهية في أرضية الملعب الضخم.

ولأول مرة في التاريخ، صدحت أصوات الآذان في أرجاء ملعب ستامفورد بريدج إعلانًا بدخول وقت الإفطار وكسر الصيام المستمر لأكثر من 17 ساعة.

كما تصدرت جملة "رمضان مبارك" الشاشة الإلكترونية في الملعب الضخم وذلك للترحيب بالصائمين المتواجدين لحضور الإفطار الجماعي.

وتعاونت إدارة نادي تشيلسي في تنظيم هذا الحدث مع مشروع الخيمة الرمضانية، وهي مؤسسة خيرية حائزة على عدة جوائز، تأسست في عام 2013 بهدف جمع المجتمعات معًا وتطوير مفهوم رمضان.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع الخيمة الرمضانية عمر صالحة قد أعرب عن امتنانه لتنظيم هذا الحدث في رمضان 2023 خاصة وأنه تصادف مع إحياء الذكرى السنوية العاشرة للمشروع الذي يحمل هذا العام عنوان “الانتماء”.

من جهته، أعرب رئيس مؤسسة تشيلسي “سايمون تيلور” عن شعوره بالفخر لإقامة هذا الحدث داخل استاد ستامفورد بريدج، وقال: "إن الاعتراف بشهر رمضان ومجتمعنا المسلم هو جانب مهم من عملنا في تعزيز التسامح الديني، ونحن فخورون للغاية بأن نكون أول نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف حدث إفطار مفتوح".