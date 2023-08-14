لأول مرة في حياته.. الأمير هاشم نائبًا لملك الأردن

البوابة - أدى الأمير هاشم، أصغر أبناء ملك الأردن عبدالله الثاني، الاثنين، اليمين الدستورية نائبًا للوالده في أول مهمة رسمية له منذ أن بلغ الـ18 من عمره.

وبحضور هيئة الوزارة، أدى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية بعدما غادر والده أرض الأردن متوجهًا إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية ستعقد بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يقوم بها الأمير الشاب هاشم بهذه المهمة الرسمية على مستوى البلاد، أما على المستوى الإقليمي، إذ سبق وأن رافق والده في زيارته الرسمية إلى البحرين في 2020، وإلى إسبانيا في يونيو الماضي.

كما ظهر الأمير هاشم بالزي العسكري التكميلي والشماغ الأردني للمرة الأولى عام 2021، خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة.

أما في الزفاف الملكي، فقد نجح الأمير هاشم في لفت الأنظار له حين رافق العروس الأميرة رجوة إلى شرفة قصر زهران العامر استعدادًا لعقد قرانها على زوجها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في قصر زهران العامر.

تخرج الأمير هاشم

في يونيو 2023؛ احتفل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بتخرج الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي في محافظة مادبا بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

وتسلم الأمير هاشم شهادته من قبل والده الملك، الذي أسس المدرسة في عام 2007، حيث ارتدى روب التخرج التقليدي وقبعة أثناء سيره عبر خشبة المسرح لاستلام شهاداته.

وكان من بين الحضور أيضًا سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة إيمان، وزوجها السيد جميل ترميوتيس والأميرة سلمى، لدعم الأمير هاشم وابنة عمه الأميرة جليلة بنت علي اللتي تخرجت في نفس الفصل.