وسامة الأمير هاشم تشعل السوشال ميديا.. والملكة رانيا تعلّق: "الله يحميك"

البوابة - ما تزال أخبار العائلة المالكة في الأردن تحظى بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد زواج الأمير الحسين من عروسه الأميرة رجوة الحسين بالإضافة إلى سلسلة من المناسبات الملكية السارّة.

وبين الحين والآخر، نتشر الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن، لقطاتٍ عفويةٍ لعائلتها اللطيفة، لتتحول خلال لحظات إلى حديث السوشال ميديا في جميع أنحاء العالم حتى تتصدر أخبار العائلة الملكية الأردنية قائمة الأكثر تفاعلًا.

آخر هذه اللقطات تلك التي نشرتها قبل ساعات لابنها الأصغر، الأمير هاشم بن عبدالله الثاني أثناء استعداده لركوب دراجته النارية، وأرفقتها بعبارة "الله يحميك".

لكن الملكة رانيا لم تتوقع بأن صورة الأمير هاشم التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، قد تُحدث موجة من عبارات المدح والإعجاب من قبل المتابعين على إطلالته الشبابية والعصرية.

وشوهد الأمير هاشم في الصورة مرتديًا بدلة مخصصة لركوب الدرجات النارية من أجل حمايته من التعرض لأي إصابة، والتي كانت علامة Alpinestars الإيطالية.

كما لفت قميص الأمير هاشم في الصورة، أنظار الكثيرين من متابعي الملكة رانيا والبالغ عددهم بالملايين، وهو من ذات العلامة التجارية التي كانت قد ارتدت منها الملكة رانيا والأمير الحسين والأميرة إيمان منذ إصدارها بشكل محدود من قبل المتجر الأردني الشهير Reverie.Jo في عام 2019.

الأمير هاشم في زيارة رسمية إلى إسبانيا

نجح الأمير هاشم في سرقة الأضواء خلال زيارته الدولية الرسمية الأولى، في 19 حزيران / يونيو 2023 إلى إسبانيا، برفقة والده الملك عبدالله الثاني ووالدته الملكة رانيا.

ونشرت صفحات تُعنى بأخبار العائلات المالكة حول العالم الصور الأولى من الاستقبال الرسمي الذي جرى للعائلة المالكة الأردنية من قبل العاهل الإسباني فيليب وزوجته ليتيزيا.

وظهر الأمير هاشم في إحدى اللقطات وهو يلقي التحية على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كما شارك في الاجتماعات الرسمية التي أجراها والده الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال الزيارة الملكية الرسمية الي اسبانيا.



تخرج الأمير هاشم

احتفل المك عبدالله الثاني والملكة رانيا بتخرج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة .