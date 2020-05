لأول مرة منذ عقود.. سكان نيبال يرون قمة "إيفرست" من منازلهم  والفضل يعود لـ"كورونا"

استيقظ سكان "كاتماندو"، عاصمة جمهورية نيبال، على منظرٍ مذهلٍ لقمة "إيفرست" المغطى بالثلوج، في مشهدٍ يُرى لأول مرة بعد عدة عقود وذلك بفضل الإغلاق العام الذي فرضه فيروس "كورونا" على الصعيد الوطني.

وخلال هذا الإغلاق سواء في نيبال أو بقية دول العالم، نستمر في قراءة ورؤية قصص الطبيعة التي تعافت بعد أن بقي البشر داخل منازلهم آخرها ما حدث مع أهالي العاصمة النيبالية.

ونشرت صحيفة "نيبالي تايمز" المحلية عدة صور رائعة لقمة "إيفرست" على صفحتها الرسمية على "تويتر" والتي تم التقاطها في وقت سابق من هذا الأسبوع من قرية تشوبار في وادي كاتماندو أثناء الغسق من قبل مقيم يدعى "أبوشان غوتام".

وأرفقت الصحيفة الصور بتعليق: "لقد نجح الإغلاق التام لمواجهة كورونا الى تنظيف الهواء فوق نيبال وشمال الهند، لدرجة أننا تمكنا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة من رؤية قمةجبل إيفرست مرة أخرى من وادي كاتماندو على الرغم من أنه يبعد 200 كم."

وأشارت الصحيفة الى أن الصور التقطت حوالي الساعة السادسة مساءً خلال الساعة الذهبية قبل غروب الشمس.

وقال مُلتقط الصورة للصحفية بأنه اضطر إلى الانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات لالتقاط المنظر المذهل مع غروب الشمس.

