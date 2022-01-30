لاعب مان يونايتد ماسون غرينوود يعتدي على صديقته بالضرب .. وصور دامية تتصدر الترند

تصدر اسم مهاجم نادي مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود، عناوين الصحف الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما اتهمته صديقته السابقة بالاعتداء عليها بالضرب.

ونشرت "هاريت روبسون"، صديقة غرينوود السابقة، صورًا ومقاطع فيديو دامية لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" تؤكد من خلالها تعرضها للضرب المبرح على يد اللاعب الدولي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو "هاريت" بوجهٍ غارق بالدماء، وعلامات أرجوانية كبيرة على ذراعيها وساقيها ووركها وقالت فيها بأن "غرينوود" هو السبب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الشرطة زارت منزل "هاريت" بعد مشاركتها للصور ومقاطع الفيديو المروعة للإصابات التي زعمت أنه تسبب بها.



وأظهر مقطع الفيديو الأول لـ "هاريت" الدم يسيل من ذقنها وصدرها من جرح كبير في شفتها العليا، وكتبت: "لكل من يريد أن يعرف ما يفعله ميسون غرينوود بي بالفعل."

وتبع ذلك صورة لركبتها اليمنى مليئة بالكدمات وهي جالسة على الأريكة، فيما أظهرت الصورة التالية عيناها ممتلئتان بالدموع.

وأظهرت الصورة الثالثة لما يشبه ورك "هاريت" مع كدمة أرجوانية كبيرة منتشرة من ناحية المفصل.

وكان الثنائي، غرينوود وهاريت، قد انفصلها في عام 2020 بعدما اكتشفت علاقته مع عارضة أزياء من آيسلندا، لكنهما اجتمعا مرة أخرى بعد ثمانية أشهر في نوفمبر من ذلك العام وشاركوا مقاطع فيديو لهما وهم يقفزون في المنزل.

وفي سبتمبر 2020، تم إرسال "غرينوود" إلى منزله من قبل الفريق الانجليزي بعد أن كسر هو و"فيل فودين" بروتوكولات كورونا خلال دعوة امرأتين إلى الفندق في أيسلندا، وأصدر كلاهما اعتذارًا علنيًا، ووعد "جرينوود" بالتعلم من "خطئه الفادح".

وكشفت MailOnline أيضًا عن كيفية تعرض "غرينوود" لمزيد من المتاعب بسبب إقامة حفلات منزلية صاخبة طوال فترة إغلاق فيروس كورونا حيث استأجر المهاجم الشاب منزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق عبر Airbnb "خمس أو ست مرات" خلال الوباء حيث اشتكى الجيران من أنهم بقوا مستيقظين.

بيان نادي مانشستر يونايتد

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا ردًا على المزاعم الموجهة ضد لاعبه "ماسون غرينوود" المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا.

وقال مانشستر يونايتد إنه على علم بهذه المزاعم لكنه لن يعلق حتى "تتأكد الحقائق" إذ أن الشرطة المحلية ما تزال تحقق في الأمر.

وجاء في البيان: "لن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق، مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

وقال متحدث باسم النادي: 'شرطة مانشستر الكبرى على علم بالصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

شركة نايكي تصدر بيانًا

أعربت شركة "نايكي"، الراعي الرسمي لـ ماسون غرينوود، عن قلقها من هذه المزاعم ووصفتها بـ"المزعجة".

ماسون غرينوود

مايسون ويل جون جرينوود، هو لاعب كرة قدم إنجليزي يلعب في مركز الهجوم مع نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الإنجليزي.

كانت بداية "غرينوود" الأولى لمانشستر يونايتد في مباراة بالدوري الأوروبي ضد أستانا في سبتمبر 2019، حيث سجل ليصبح أصغر هداف للنادي على الإطلاق في المسابقة الأوروبية بعمر 17 عامًا و353 يومًا.

جاء ظهوره "غرينوود" الدولي الأول مع إنجلترا في سبتمبر 2020، في مباراة بدوري الأمم الأوروبية ضد آيسلندا.

مسيرته الدولية

مثّل "غرينوود" منتخب إنجلترا تحت 17 سنة وخاض ست مباريات في موسم 2017–18 وكان جزءًا من الفريق في بطولة الغارف في البرتغال.

في 30 أغسطس 2019، تم ضم "غرينوود" إلى تشكيلة إنجلترا تحت 21 سنة لأول مرة وشارك لأول مرة كبديل في الدقيقة 59 خلال الفوز 3–2 على تركيا في 6 سبتمبر 2019 في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 21 سنة 2021. في 19 نوفمبر 2019، سجل "غرينوود" هدفه الأول لفريق تحت 21 سنة؛ في مباراة الخسارة ضد هولندا 2–1.

في 25 أغسطس 2020، تم اختيار "غرينوود" في تشكيلة منتخب إنجلترا الأول للمرة الأولى، وشارك لأول مرة في 5 سبتمبر في مباراة الفوز 1–0 خارج أرضه على آيسلندا في مباراة بدوري الأمم الأوروبية 2020–21، حيث حل بديلًا في الدقيقة 78.