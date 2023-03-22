لاكوست Lacoste تثير غضب المغاربة ومطالبات بمقاطعتها

البوابة - أثارت شركة الملابس الفرنسية لاكوست - Lacoste غضب واستياءً الرأي العام المغربي بعدما تضمنت مجموعاتها الجديدة لصيف 2023 قميصًا يُظهر خارطة المملكة المغربية مبتورة من إقليمها الجنوبي.

وأظهرت الصور المتداولة لقميص لاكوست الجديد خطًا فاصلًا بين الصحراء الغربية وباقي أجزاء المملكة المغربية الأمر الذي أثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا حملة للتعبير عن غضبهم والمطالبة بمقاطعة الشركة الفرنسية التي تمتلك متاجر خاصة بعدة مدن مغربية.

وبحسب الموقع الالكتروني للعلامة الفرنسية، فقد تم عرض القميص المذكور للبيع في خمسة ألوان وهي: الأخضر والأسود والأبيض والأزرق والوردي مقابل 140 يورو، أي ما يعادل 151 دولار أمريكي.

وفقًا للموقع الرسمي، فإن القميص المثير للجدل يحمل اسم “L.12.12 Graphique planisphere”، وهو مستوحى من L.12.12 الأصلي الذي صممه رينيه لاكوست في عام 1933.

مقاطعة لاكوست

وعبر وسم - هاشتاغ Boycottlacoste#، طالب المغردون المغاربة الشركة الفرنسية بتقديم اعتذار رسمي لهم والتراجع عن بتر الأقاليم الجنوبية من المملكة المغربية.

وقال أحد مستخدمي موقع التدوين "تويتر" في المغرب: "أدعو جميع المغاربة في العالم إلى مقاطعة هذه الماركة حتى يصححوا الخطأ الموجود على القميص بالخريطة الحقيقية للمغرب، مع الأخذ في الاعتبار أن لديهم عدة متاجر في المملكة".





وبحسب الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية الفرنسية لاكوست، فإن المغرب تضم 18 متجرًا من بينها اثنان في الرباط،، واثنان في طنجة، وثلاثة في الدار البيضاء، وثلاثة في أكادير.



وقال مستخدم مغربي آخر على تويتر: "عار عليكِ [لاكوست]، سأقاطعك بالتأكيد وسأتأكد من أن عائلتي وأصدقائي يفعلون نفس الشيء"، فيما غرد آخر: "لدي الكثير من ملابس لاكوست لأنني كنت معجبًا بهذه العلامة، لكن ليس بعد الآن”.

وأشار أحد المغردين إلى أن ما قامت به الشركة الفرنسية يعد "انتهاكًا لسيادة المغرب"، وبأنها حلقة واحدة في سلسلة طويلة من الأعمال العدائية الفرنسية ضد المغرب ووحدة أراضيها.

وذكر مغرد آخر بأنها هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيه السوق المغربي دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ففي 2018 انطلقت دعوات مشابهة ضد شركة مغربية تابعة لمجموعة دانون الفرنسية.

الصحراء الغربية

تشهد المملكة المغربية صراعًا مع سكان الصحراء الغربية منذ سنوات، إذ يؤمن الصحراويون أن بلدهم الصحراء مستقلة وليست جزءًا من المغرب وانهم قاتلوا وحرروا لوحدهم أراضي الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني في (1884–1976).

ويرغب الصحراويون في إقامة نظام حكم ديموقراطي ويرون أن ضم أرضهم بالقوة إلى المغرب يحول دون ذلك ويعزز تهجير الصحراويون من بلادهم.

لاكوست

شركة أزياء فرنسية مشهورة بالملابس الجاهزة تأسست عام 1933 على يد الخياط أندري جيليي ولاعب كرة المضرب المعتزل روني لاكوست.



