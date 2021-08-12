"لا تلمس أخي".. أتراك يدشنون حملة للتضامن مع سوريين تعرضوا للضرب في أنقرة

هاجم مئات الأتراك الغاضبين لاجئين سوريين في بلدة "ألتينداغ-Altindag" في العاصمة أنقرة ليل الأربعاء بعد اتهام سوريين بقتل مراهق تركي.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة طفل سوري في الهجمات بعد ليلة دامية عاشها اللاجئون السوريين في البلدة التركية.

Hangi töremizde gece vakti insanların evlerini taşlamak var?

Pek çok sığınmacı bize ulaştı ve çocuklarının canından endişe ettiklerini, korktuklarını ifade etti.

Bu davranışlar ne hukuka ne ahlaka ne insanlığa sığar?

Yapmayın

⬇️ pic.twitter.com/I7aGhxt2z9 — Dr Kerem Kınık (@drkerem) August 11, 2021

وفي الوقت الذي امتلأت فيه منصات التواصل الاجتماعي بصور الاعتداءات التركية والطفل المصاب، حث رئيس الهلال الأحمر التركي الدكتور كريم كنيك الجمهور على التهدئة.

ووجه كريم كنيك سؤالًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في أي تقليد من تقاليدنا يتم رجم منازل الناس في الليل؟، تواصل معنا العديد من اللاجئين وأخبرونا أنهم خائفون على حياة أطفالهم".

Hangi töremizde gece vakti insanların evlerini taşlamak var?

Pek çok sığınmacı bize ulaştı ve çocuklarının canından endişe ettiklerini, korktuklarını ifade etti.

Bu davranışlar ne hukuka ne ahlaka ne insanlığa sığar?

Yapmayın

⬇️ pic.twitter.com/I7aGhxt2z9 — Dr Kerem Kınık (@drkerem) August 11, 2021

وقال كريم كنيك إن الفتى السوري أصيب بعد رشق منزله بالحجارة وضربه على رأسه.

وعلى الرغم من التواجد الكبير للشرطة التركية، هاجمت حشود محلات ومنازل السوريين ردًا على حادث الطعن القاتل للمراهق، وترديد شعارات مثل "يا الله بسم الله، الله أكبر"، وسار الناس في الحي وحطموا سيارات خاصة باللاجئين السوريين.

يذكر أن بلدة "ألتينداغ-Altindag" تقع في ضواحي أنقرة، وتعد موطنًا لذوي الدخل المنخفض، وبرر اثنان من السكان ظهرا على وسائل الإعلام المحلية الهجمات بالقول إنهما يريدان خروج لاجئين سوريين وأفغان خارج البلاد.

حملة "لا تلمس أخي"

Hangi töremizde gece vakti insanların evlerini taşlamak var?

Pek çok sığınmacı bize ulaştı ve çocuklarının canından endişe ettiklerini, korktuklarını ifade etti.

Bu davranışlar ne hukuka ne ahlaka ne insanlığa sığar?

Yapmayın

⬇️ pic.twitter.com/I7aGhxt2z9 — Dr Kerem Kınık (@drkerem) August 11, 2021

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وسم "لا تلمس أخي"-"KardeşimeDokunma#" تضامنًا مع اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، واحتجاجًا على الاعتداءات المتكّررة بحقهم.

ودعت جمعية "الحرية" التركية في مدينة إسطنبول إلى المشاركة في مظاهرة بالمدينة ضمن الحملة في وقت لاحق اليوم في حديقة "سارج خانة" بمنطقة الفاتح.