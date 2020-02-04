لا "تُنكت" أمامها.. فتاة بريطانية تفقد الوعي كلما ضحكت

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا تعاني من مرض نادر يجعلها تفقد السيطرة على جسدها عندما تضحك.

وشخّص الأطباء حالة "بيلي هودجسون" بحالة مرضية تدعى "الجمدة- Cataplexy" التي تدخلها بحالة "شلل" في العضلات قد تسقطها أرضًا عند تعرضها لـ"مشاعر قوية".

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وقال الأطباء بأن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب يفقدون الوعي ليس بسبب الضحك فقط، ولكن أيضًا بسبب المشاعر الأخرى مثل البهجة والغضب وحتى المفاجأة.

وبسبب هذا المرض النادر، تحاول "بيلي" التواصل بشكل أقل مع الأصدقاء الذين يحبون المزاح كثيرًا ويتمتعون بروح الفكاهة.

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وتقول "بيلي" للصحيفة بأنها تحب التواجد مع عائلتها وأصدقائها لكنها تستخدم كل ما لديها من قوة حتى تحافظ على مشاعرها.

وتابعت: "من الصعب شرح ما أشعر به عندما أمر بنوبة الإغماء، أفقد السيطرة على جسمي، وأعجز عن التحدث أو الرد على أحد، ولكن الأكثر إحباطًا أني أكون واعية إلى حد ما بذلك".

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وإلى جانب تجنب الانخراط في المجتمع، أنهى المرض أحلام "بيلي" أن تكون ممرضة، إذ تخشى التعرض لنوبة في عملها، ولم تقرر بعد ماذا يمكنها أن تدرس في الجامعة بعد دراستها الثانوية.

وبحسب دراسات متخصصة، فإن نوبات هذا الاضطراب قد تستمر من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق، فيما يواجه بعض الأشخاص عدة نوبات في العام، بينما يعاني البعض الآخر من عدة نوبات في اليوم.

يمكن السيطرة على المرض بالأدوية المهدئة، لكن لا يمكن تناوله مدى الحياة، لذلك يفضل أن يبتعد المصابون عن الانفعالات القوية.

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