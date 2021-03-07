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"لا ندري ما سوف يصير".. آخر ما قاله الدراج السعودي رياض الشمري قبل وفاته بلحظات

منشور 07 آذار / مارس 2021 - 10:30
رياض الشمري
رياض الشمري

خيمت حالة من الحزن على الأوساط الرياضية في السعودية والعالم بعد إعلان وفاة الدراج رياض الشمري خلال مشاركته في رالي إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي – الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية – باها.

وكتب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر صفحته الرسمية على "تويتر" تغريدة مساء أمس جاء فيها: "ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي النعي سائلين الله أن يتغمد الشاب الشمري بواسع رحمته وغفرانه بينما تطرق البعض للحديث عن صدمتهم بوفاته بتلك الطريقة.

آخر ما قاله الشمري قبل وفاته بلحظات

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشمري كان قد صوره على "سناب شات" قبل وقت قصير من تعرضه لحادث مميت في "رالي الشرقية".

وقال المتسابق الراحل في الفيديو: "ربنا يوفقني ويتمم على خير، اليوم تغيّر كل شيء، بحكم وجود سيارات مشاركة في بطولات العالم، لذلك انطلقوا قبلنا".

ومضى بقوله: "يحاولون تجنب وجود رياح قوية والظروف الصعبة، للأسف نحن في مقر الصيانة الآن، ونبعد بمسافة 100 كيلو متر عن منطقة السباق ولكن هنا هواء قوي بالتأكيد هناك أيضا".

وأضاف: "ما ندري ما سوف يصير، نحن جاهزون.. الهواء قوي.. ربنا يتمم على خير".

رياض الشمري

هو دراج سعودي الجنسية ومن مواليد السعودية لم يتجاوز عمره 37 سنة، وهو متزوج ولديه عد من الاطفال لم نطلع على العدد الحقيقي.

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