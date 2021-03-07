"لا ندري ما سوف يصير".. آخر ما قاله الدراج السعودي رياض الشمري قبل وفاته بلحظات

خيمت حالة من الحزن على الأوساط الرياضية في السعودية والعالم بعد إعلان وفاة الدراج رياض الشمري خلال مشاركته في رالي إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي – الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية – باها.

وكتب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر صفحته الرسمية على "تويتر" تغريدة مساء أمس جاء فيها: "ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي..

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. pic.twitter.com/Fc4e6pV9df — الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (@SAMF_GOV) March 6, 2021

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي النعي سائلين الله أن يتغمد الشاب الشمري بواسع رحمته وغفرانه بينما تطرق البعض للحديث عن صدمتهم بوفاته بتلك الطريقة.

رحم الله صاحب القلب الطيب الخلوق رياض الشمري و اسأل الله ان يعوض شبابه في الجنة و يجعل قبره روضة من رياض الجنة

#رياض_الشمري pic.twitter.com/kr3LRbgtWw — ⚖️ ياسر آل فيصل | MBS 🇸🇦 (@yasnwo) March 6, 2021

آخر ما قاله الشمري قبل وفاته بلحظات

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشمري كان قد صوره على "سناب شات" قبل وقت قصير من تعرضه لحادث مميت في "رالي الشرقية".

وقال المتسابق الراحل في الفيديو: "ربنا يوفقني ويتمم على خير، اليوم تغيّر كل شيء، بحكم وجود سيارات مشاركة في بطولات العالم، لذلك انطلقوا قبلنا".

ومضى بقوله: "يحاولون تجنب وجود رياح قوية والظروف الصعبة، للأسف نحن في مقر الصيانة الآن، ونبعد بمسافة 100 كيلو متر عن منطقة السباق ولكن هنا هواء قوي بالتأكيد هناك أيضا".

وأضاف: "ما ندري ما سوف يصير، نحن جاهزون.. الهواء قوي.. ربنا يتمم على خير".

رياض الشمري

هو دراج سعودي الجنسية ومن مواليد السعودية لم يتجاوز عمره 37 سنة، وهو متزوج ولديه عد من الاطفال لم نطلع على العدد الحقيقي.

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