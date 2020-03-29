لا وقت للمقالب والنكات.. "غوغل" تلغي احتفالها السنوي بكذبة أبريل تضامنًا مع محاربي "كورونا"

يُعد يوم "كذبة أبريل" أحد أكثر تقاليد الإنترنت إزعاجًا، ولكن شركة Google، المعروفة بمقالبها "الثقيلة"، لن تشارك هذا العام بسبب التهديد الخطير لفيروس "كورونا" الذي يواصل التأثير على العالم بأسره.

ونظرًا للمأساة العالمية التي يواجهها العالم مع فيروس كورونا الذي تسبب حتى اللحظة بوفاة أكثر من 30 ألف شخص، قررت شركة "غوغل-Google" التخلي عن هذه العادة التي تحتفل فيه سنويًا بمجموعة من مقاطع الفيديو عن معظم خدماتها تظهر فيها مزايا وأفكار منتجات جديدة تبدو خيالية في معظم الأحيان، لكن أغلبها تبقى مجرد خدعة للتسلية.

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ولأن الوقت ليس مناسبًا للتسلية والضحك وهناك كل هذه المآسي حول العالم، أرسلت مديرة التسويق في الشركة " لورين توهيل-Lorraine Twohill" رسالة لكافة الموظفين تعلمهم فيها عن إيقاف الشركة كافة المشاريع المتعلقة بخدعة أبريل.

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وأكدت الرسالة أن هدف الشركة حاليًا مساعدة الناس، وليتم تأجيل النكات للعام القادم.

كما طالبت "لورين" فرق العمل على كامل مستوى الشركة بالتوقف عن عمل المقالب والخدع فيما يخص الأول من أبريل حتى على المستوى الضيق وداخل الشركة.