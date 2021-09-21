لبناني يتنكر في زي نسائي بعدما خصصت محطات البنزين يوم الأحد للنساء فقط!

لم يجد رجل لبناني طريقة للحصول على البنزين سوى التنكر في زي امرأة والذهاب الى إحدى محطات البنزين التي كانت قد خصصت يوم الأحد للنساء فقط لكنه لم يتوقع ما حصل معه.

حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ما حصل مع هذا الرجل حين كُشف أمره وتبين بأنه حاول التلاعب من أجل الحصول على الوقود ويتجنب طابور الانتظار الطويل الذي قد يستمر لساعات وربما لأيام.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو داخل سيارته بمدينة زحلة وسط البلاد، واضعًا شعرًا مستعارًا أشقر اللون فوق رأسه مع ملابس نسائية ما جعله يبدو تمامًا كامرأة.

لكن العاملين في محطة الوقود كشفوا أمره، ما دفع جميع المتواجدين في المكان إلى الدخول في نوبة ضحك هيسترية وتصوير المشهد المضحك، وتم تزويد سيارة الرجل المتنكر بالوقود في نهاية الأمر.

ويعاني لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، من أزمة خانقة في الوقود، تجلت في اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود في طوابير طويلة، ومكافحة المواطنين في الحصول على المازوت اللازم لتشغيل المولدات.

وقبل ايام اضطر طبيب النساء والولادة زكي سليمان، إلى استخدام دراجة هوائية من أجل الوصول إلى مستشفى في بيروت وإتمام عملية ولادة طفل، بسبب نفاد البنزين في سيارته.

وقال الطبيب بأنه اضطر إلى استخدام الدراجة الهوائية من منزله إلى مستشفى "رزق"، بعد نفاد البنزين من سيارته ككثير من اللبنانيين الذي يعانون من فقدان شبه تام لتلك المادة.

يذكر أن لبنان يشهد منذ أشهر أزمة محروقات، نتيجة سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت وهما مادتان يدعمهما مصرف لبنان الذي تآكلت الاحتياطات المالية فيه، وأصبح اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

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