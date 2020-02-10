لتخليد ذكرى الأسطورة.. زوجان أمريكيان يرسمان صورة "كوبي براينت" على العشب

يستمر مشجعو "كوبي براينت" في ابتكار طرق جديدة لتكريم نجم كرة السلة الأمريكي الراحل الذي توفي في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة "كالاباساس" بولاية "كاليفورنيا"، 26 يناير 2020.

وقام زوجان من كاليفورنيا برسم لوحة جدارية تبلغ مساحتها 10000 قدم مربع على العشب في حديقة في بليسانتون الواقعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وابتكرت "كيلي بيرسون" التصميم من خلال استخدام عدة صور لبراينت، في حين قام زوجها "بيت ديفيس" بتحميل الصورة في جزازة العشب المتخصصة وجعلها تنبض بالحياة على العشب.

وأُعدت جدارية "براينت" التى يبلغ طولها 115 قدمًا وعرضها 92 قدمًا تقنية Turfprinter الحاصلة على براءة اختراع للشركة فى حقل بحديقة في بليسانتون، ولكن لا يمكن رؤية اللوحة إلا من الأعلى.

ويمتلك الثنائي "بيت" و"كيلي" شركة New Ground Technology المُتخصصة في إنتاج صور عالية الدقة على العشب.

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وقالت "كيلي": "كان الوجه من صورتين مختلفتين، وكانت الرقبة من صورة مختلفة والجسم كان من صورة ثالثة، وانتهى الأمر بإنشاء قطعة فنية .. حاولت فيها تجسيده وهو يبتسم".

فيما قال وزجها "ديفيس": "بالنسبة لي إنه جهد مجتمعي .. تشعر بالعجز ولا يوجد شيء يمكنك فعله في هذا الموقف، لكن في فضاءنا، فعلت ذلك لتمثيل مجتمعنا والسماح للمجتمع أن يكون جزءًا من هذا المشاركة".

ويقول موقع odditycentral إنه تم بعد ذلك تحميل صورة "براينت" في آلة جرارات العشب التي تستخدم إحداثيات GPS للتنقل حول "اللوحة القماشية"، لتنفخ الهواء لثني شفرات العشب بلطف لتعويض التباين المظلم والضوء، التكنولوجيا لا تستخدم الطلاء ولا تقطع العشب، لأن العشب مصمم فقط على إنشاء الصورة، فإن هذا التكريم الجميل لـ"كوبي براينت" لن يستمر سوى يومين.

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وكان "براينت" (41 عامًا) مع ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ابنته غيانا، على متن الطائرة الخاصة عندما هوت واشتعلت فيها النيران.

وانهالت التعازي في وفاة "براينت" من المشاهير واللاعبين، الذين أعرب كثير منهم عن الصدمة.

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