لتقهر طليقها .. ممثلة إباحية تقتل طفلها بـ9 طعنات في صدره ورقبته

تواجه نجمة إباحية سابقة تهمة قتل طفلها البالغ من العمر عامين انتقامًا من زوجها الذي تغلب عليها في معركة حضانة مريرة.

وفقًا لتقرير إعلامية في هنغاريا، فقد أقدمت "كاتالين إرزيبيت براداكس" على قتل طفلها بتوجيه 9 طعنات في أنحاء مختلفة في صدره ورقبته ثم ألقت جثته عند مكتب الخروج في سوبر ماركت إيطالي.

وأفادت التقارير بأن "كاتالين (44 عامًا) دخلت سلسلة متاجر ليدل في سيتا ديلا بيفي، وهو مجتمع محلي في إقليم أومبريا الإيطالي، يوم الجمعة الماضي وطلبت المساعدة وهي تضع جثة ابنها "أليكس" على المنضدة.

وتم اكتشاف الجريمة بعد العثور على قميص الطفل الملطخ بالدماء وسترة أمه في وقت لاحق في مبنى مهجور قريب.

وأفادت التقارير أن الأم "كاتالين" اعتقلت ووجهت لها تهمة القتل بعد العثور على سكين في حقيبة يدها.

يعتقد المحققون أن الدافع وراء الجريمة المروعة كان الانتقام من والد أليكس، نوربرت جوهاس، الذي انفصلت عنه والتي تورطت معه في نزاع سيئ بشأن حضانة الأطفال.

وأبلغ الأب السلطات في هنغاريا، حيث يعيش، بعد إرسال صورة لابنه المحتضر إلى هاتفه المحمول عبر WhatsApp قبل وقت قصير من اصطحاب المرأة للطفل إلى المتجر.

وخلال التحقيقات نفت "كاتالين” التهم الموجهة إليها بناء على نصيحة من محاميها حيث قالت: "لم أقتل ابني".

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