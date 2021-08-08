لحظة إنقاذ الكلب المُعنف وسط تهديدات وصراخ والدة المراهق!

الكلب المُعنف، فيديو لم تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة أظهر أقصى أنواع العذاب من قبل شاب مراهق ضد حيوان مسكين عاجز عن الدفاع.

الفيديو والذي انتشر مساء أمس بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي انتهى بإنقاذ الكلب أخيراً على يد جمعية حقوق الحيوانات بالتعاون مع قوات الأمن اللبنانية والتي تمكنت من تحديد هوية المراهق والذي يقيم في منطقة تدعى "تل عباس _عكار".

من منزل المراهق تم تداول فيديو للحظة الإنقاذ والصادم كان رد فعل أم المراهق والتي بدأت بالصراخ والشتم والسخرية والتعليق "الكلب بيحرسلنا البيت" مما دفع رواد السوشال ميديا لمهاجمتها بعدة تغريدات كان منها:

"مسكين مبين خايف الحمدلله انو بخير وصار مع عالم تهتم فيه وهيدي المجرمة مفكرة رح يرجع لعندهن اي عشم إبليس بالجنة"..

وغرد آخر "مبارح شفت الفيديو وما قدرت نام ما كان يروح من بالي المشهد الاجرامي واليوم قديش انبسطت انو صار بين ايدين امينة شكراً على انسانيتك"...

وتابع أحدهم "المفروض هالخنزيرة تنحبس قبل ابنها .. تفي عليها وعتربيتها .. قال هيدا الكلب عم بيحميلنا البيت ؟!!! ليش تركتوا فيه قوة ليحمي او ليتحرك يا بنت الحرام"..وجاء في تغريدة اخرى "لما عرف السبب بطل العجب..هيدي الام! طبيعي يطلع ابنها مجرم".

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