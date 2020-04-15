لخرقه حظر التَجوال.. مدير الأمن العام الأردني يحجز سيارة شقيقه ويُغريمه ماليًا

مع تزايد الإصابات بفيروس "كورونا" المُستجد عالميًا، فرضت السلطات الأردنية اجراءات صارمة لوقف انتشار الوباء أبرزها تطبيق نظام منع التَجوال الكلي والجزئي.

وخلال فترة حظر التَجوال، يُمنع على المواطنين الإردنيين استخدان السيارات وأي خرق لهذا القرار قد تؤدي بصاحبها إلى الحبس الفوري لمدة قد تصل إلى سنة وفرض غرامة مالية تصل الى 150 دولار أمريكي مهما كانت رتبته أو وظيفته.

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وأعلن وزيرالاعلام الأردني أمجد العضايلة، إن دورية للأمن العام وعناصر القوات المسلحة حجزوا سيارة شقيق مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، لخرقه نظام منع التجول دون تصريح.

وقال الوزير في تصريح لقناة "MBC مصر" أن مدير الأمن العام أبلغه بحجز سيارة شقيقه لمدة شهر لمخالفته التعليمات، وتغريمه 110 دينار أردني، "كما هو الحال على بقية المواطنين".

كما تم حجز مركبتي نائبين أردنيين في مجلس النواب، وذلك لمخالفتهما قرار حظر التجوال الشامل الذي أعلنته الحكومة الأردنية.

وحسب الأمن العام الأردني، فقد تم نقل المركبتين إلى ساحات الحجز المخصصة، وسيتحمل مالك المركبة كافة الأعباء المالية المترتبة على مخالفة قرار حظر التجوال.

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