لخرقه قوانين الوقاية من "كورونا".. رئيس الوزراء الروماني يعاقب نفسه

دفع رئيس الوزراء الروماني "لودوفيك أوربان" غرامة مالية قدرها 3000 ليو أو ما يعادل 700 دولار أمريكي للتدخينه في الأماكن المغلقة وعقد اجتماع في مبنى حكومي حيث لم يتبع قواعد الإبعاد الاجتماعي.

وفي صورة انشرت في وسائل الإعلام الرومانية، يمكن رؤية رئيس الوزراء في اجتماع مع العديد من أعضاء مجلس الوزراء الآخرين، عندما دخن سيجارة، ولم يكن أي منهم يرتدي القناع الطبي، والتي كانت موضوعة على الطاولة أمامهم.

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كما شوهد على الطاولة وجبات طعام مع زجاجات الكحول.

وفي بيانه، أقر "أوربان" بخرق القواعد، قائلًا إن بعض أعضاء مجلس الوزراء اجتمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في الـ 25 من مايو، وهو الموافق لعيد ميلاده الـ 57.

وجاء في البيان: "رئيس الوزراء يعرف أن القواعد يجب أن تطاع من قِبل جميع المواطنين بغض النظر عن مكانتهم، وإذا تم خرق القانون فيجب فرض العقوبات."

وبعد تدابير حجر استمرت شهرين، بدأت رومانيا تخفيف القيود في 15 مايو الماضي مع فرض وضع الكمامة في وسائل النقل المشترك وبقية الأماكن العامة المغلقة.

وواجهت الحكومة انتقادات على الغرامات المرتفعة التي فرضتها على مخالفة تدابير الحجر والتي تراوح قيمتها بين 2000 ليو روماني و20000 (450 دولارًا و4500) في بلد لا يتجاوز معدل الرواتب فيه 730 دولارًا، وكانت المحكمة الدستورية حكمت بعدم قانونية هذه العقوبات.

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