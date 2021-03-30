لعبة تحاكي تجربة Ever Given.. حاول إرجاع السفينة لمسارها الصحيح

إذا كنت تتساءل طوال الأسبوع كيف ستنجح في محاولة نقل سفينة Ever Given من قناة السويس، فلديك الآن فرصة لتجربتها بنفسك بفضل هذه اللعبة الجديدة.

حيث تسمح لعبة "جرافة قناة السويس"، التي أنشأها المصمم إريك وايلدر، اللاعبين بمواجهة التحدي ومحاولة تحريك السفينة التي يبلغ طولها 400 متر والتي أغلقت أحد أكثر طرق التجارة ازدحامًا في العالم هذا الأسبوع.

Idk why I made this. But you can play it here: https://t.co/pqcbnChoP5 pic.twitter.com/Gi8QifnvN1 — Eric Wilder (@Eric_C_Wilder) March 26, 2021

وعلى الرغم من أيام عمل المهندسين وفرق الإنقاذ كانت السفينة لا تزال عالقة حتى ظهر يوم أمس الاثنين، إلا أن اللعبة حققت جماهيرية واسعة بعد ساعات من طرحها على منصات الألعاب.

وتحوي اللعبة على أدوات تحكم بسيطة - يتم استخدام مفاتيح الأسهم اليمنى واليسرى لتحريك الجرافة للأمام والخلف ويتم استخدام المفتاح "J" لأداء "إجراء" لمحاولة تحرير السفينة.

يمكنك العثور على اللعبة هنا - ولكن لا ترفع آمالك بشأن تحرير Ever Given، حيث ستخبرك اللعبة ببساطة بما كان يجب أن تعرفه بالفعل ... "إنها عالقة للغاية."

وأخبر "وايلدر" موقع ألعاب الفيديو "كوتاكو" أنه استوحى من انتشار النكات حول السفينة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع - لا سيما تلك المتعلقة بعدم الفاعلية الواضحة لمحاولات الإنقاذ حتى قبل ظهر الاثنين.

وقال: "لقد اعتقدت فقط أن عدم جدوى النكات كان مضحكًا، اضطررت إلى تحويل ذلك إلى لعبة".

نجاح تعويم سفينة Ever Given

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الاثنين، نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، "إيفر غيفن".

وقال التلفزيون المصري، أن السفينة "إيفر غيفن" تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة، بعد إعادة تعويمها.

و جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

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