لعبة تحاكي تجربة Ever Given.. حاول إرجاع السفينة لمسارها الصحيح

إذا كنت تتساءل طوال الأسبوع كيف ستنجح في محاولة نقل سفينة Ever Given من قناة السويس، فلديك الآن فرصة لتجربتها بنفسك بفضل هذه اللعبة الجديدة.

حيث تسمح لعبة "جرافة قناة السويس"، التي أنشأها المصمم إريك وايلدر، اللاعبين بمواجهة التحدي ومحاولة تحريك السفينة التي يبلغ طولها 400 متر والتي أغلقت أحد أكثر طرق التجارة ازدحامًا في العالم هذا الأسبوع.

Idk why I made this. But you can play it here: https://t.co/pqcbnChoP5 pic.twitter.com/Gi8QifnvN1