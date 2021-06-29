لعبة PUBG في مرمى النار بسبب "استهداف الكعبة المشرفة"

تحظى "ببجي- PUBG" بشعبية جنونية في العالم والدول العربية، لذا سيكون من الطبيعي أن نعتقد أن ناشر مالكها سيتماشى مع الثقافة العربية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، لكن خطأه الأخير أثار غضب عدد من اللاعبين المسلميين.

وارتكبت شركة الألعاب الصينية مؤخرًا خطأً بدائيًا عندما أنشأت عنصرًا داخل اللعبة يشبه الكعبة المشرفة وعلى اللاعبين استهدافه بأسلحتهم وتدميره.

ونشر مئات المغردين الغاضبين عبر وسم "STOP_PUBG#" مطالبات بمقاطعة اللعبة مصحوبة بصور مأخوذة من اللعبة يظهر فيها جندي يحاول التصويب نحو الكعبة.

وقال أحد المستخدمين "من فضلك لا تلعب ببجي، في الأول نزلوا صنم علشان اللي يلعب يسجد للصنم ودلوقتي ضرب الكعبة.. ربنا ينصر الإسلام علي أعدائه".

وكتب مغرد آخر: "فيسبوك عمال يمسح ف البوستات دي، والله إحنا بقينا عايشين وسط عصابة بتتحكم في كل حاجة تخصنا".

يذكر أن اللعبة العالمية الشهيرة "ببجي" قدمت العام الماضي اعتذارًا عن التحديث الذي يجبر اللاعبين على الانحناء لتمثال على شكل "صنم" من أجل الحصول على بعض الميزات داخل اللعبة الأشهر في المنطقة العربية.

يودّ فريق ببجي موبايل التطرّق لمسألة القلق التي نتجت عن التحديث الأخير ونودّ أن نعبر عن أسفنا حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين.

اتخذنا الإجراءات وأزلنا الخاصية. فريق لعبة ببجي موبايل يحترم جميع الأديان ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة للجميع pic.twitter.com/ke1bKUOGU2 — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) June 4, 2020

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