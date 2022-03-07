لعيون الهلال .. الأمير الوليد بن طلال يفاجئ مشجعة مسنة بسيارة

فوجئت مُشجعة مُسنة لنادي الهلال السعودي بهدية سخية مقدمة من رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بعد فوز نادي الهلال التاريخي أمام نادي النصر خلال مباراة دوري المحترفين السعودي يوم الخميس الماضي 3 مارس 2022.

وظهرت المشجعة في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وهي تهنئ الأمير الوليد بن طلال على فوز نادي الهلال باعتباره عضو الشرف الذهبي للنادي.

وبعد انتهاء المباراة بفوز نادي الهلال بـ4 أهداف مقابل لا شيء، توجهت المشجعة المسنة نحو المنصة التي يتواجد فيها الأمير الوليد بن طلال لتنقل لها مشاعر الفرح بهذا الفوز خلال مباراة ديربي الرياض أمام النصر.

وقبل أن يغادر الأمير الوليد بن طلال المكان، وجه سؤلًا للمشجعة ما إذا كانت تريد منه خدمة ما لترد عليه بأن ما أرادته هو إلقاء التحية عليه وتهنئته ليفاجئها بهدية سخية.

الأمير الوليد بن طلال يقبل رأس سيدة مُسنة ويهديها سيارة بسبب الهلال 🤍💙 pic.twitter.com/kLrGl3KCiU — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 6, 2022

وطلب الأمير الوليد بن طلال من مرافقيه منح المشجعة المسنة سيارة وهو ما دفع الحضور للتصفيق فرحًا لها بهذه الهدية المميزة.

ثم أبدى الأمير السعودي سعادته للحديث الذي دار بينه وبين السيدة المُسنة، وهو الأمر الذي دفعه لتقبيل رأسها، تقديرًا واحترامًا للسيدة التي تحدثت معه.

الهلال يكتسح النصر

اكتسح نادي الهلال مضيفه النصر 4 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أو دوري المحترفين السعودي ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني.

وتقدم الهلال في الدقيقة 17 عن طريق ماتيوس بيريرا، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 والثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 75 سجل أوديون إيجالو الهدف الرابع للهلال.

الأمير الوليد بن طلال ونادي الهلال

يعد الأمير الوليد بن طلال الداعم الأول لنادي الهلال السعودي، حيث يساهم بشكل كبير في الصفقات التي يتعاقد معها الزعيم، وأيضًا تجديد عقود النجوم المتواجدين في صفوف الفريق الأزرق حاليًا.