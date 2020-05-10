لفرض التباعد الاجتماعي.. "كلاب آلية" في متنزهات سنغافورة

في الوقت الذي يمكن فيه ببساطة أن يعد تمضية فترة من الزمن مع زميل من البشر نشاطًا خطيرًا قد يتسبب لك بالكثير من المشاكل الصحية والقانونية، نعم هذا ما يحدث في زمن "كورونا".

ففي سنغافورة، تم استخدام "روبوتًا-رجلًا آليًا" لتذكير مرتادي المتنزهات بضرورة الحفاظ على مسافات آمنة فيما بينهم، كمحاولة للحد من انتقال العدوى بين السكان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ستعمل هذه الروبوتات في متنزه "بيشان-آنج مو كيو" ضمن تجربة لمدة أسبوعين، ستطلق فيها أصواتًا مسجلة تذكر الناس بالتباعد الاجتماعي لتجنب تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وستستخدم السلطات روبوتات ذات 4 أرجل تشبه الكلاب، طورتها شركة "بوسطن دايناميكس" الأمريكية.

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وأشارت الشركة الى أن الروبوت مزوّد بكاميرات قادرة على تقدير أعداد الزوار في المتنزه، لكن مجلس المتنزهات الوطني السنغافوري قال إن الروبوتات المستخدمة للتذكير بالتباعد الاجتماعي لن تستخدم لجمع أي بيانات شخصية عن الزوار، ولن تستخدم الفيديوهات الملتقطة عبر عدساتها للتعرف على الشخصيات التي ظهرت في تلك المقاطع المصورة.

وأشار التقرير إلى أن الروبوتات سيتم التحكم بها عن بعد ومزودة بحساسات تساعدها على تجنب التصادم مع أي أجسام أخرى، وفي حال نجاح التجربة سيقرر مجلس المتنزهات استمرار الروبوتات بدوام كامل طيلة فترات العمل.

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وقال المجلس: "استخدام الروبوتات سيخفض الحاجة إلى الموظفين للقيام بدوريات في المتنزه، كما أنه يحد من مخاطر التعرض للفيروس، ويساهم في حماية أكبر للموظفين".

كما يفكر المجلس في نشر الروبوتات في مناطق أخرى من المدينة، مع نشر لوحات في المتنزه تطلب من الزوار التعاون مع الروبوتات وعدم إعاقة عملها.

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