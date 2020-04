لكسر حاجز الملل في الحجر المنزلي.. "شارابوفا" تنشر رقم هاتفها وتطلب من متابعيها التواصل معها

فاجأت نجمة التنس الروسية المعتزلة حديثًا "ماريا شارابوفا" متابعيها حول العالم بنشر رقم هاتفها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلته متاحًا لمتابعيها كي يرسلوا لها رسائل خلال فترة "الحجر الصحي" في ظل انتشار فيروس "كورونا".

ونشرت "شارابوفا" تغريدة أمس السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التديون "تويتر"، تضمنت مقطع فيديو قالت فيه إنها أجرت اتصالًا مرئيًا جماعيًا مع 150 شخصًا من متابعيها الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أنها تبحث عن وسيلة للتواصل مع معجبيها.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉 #community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS

وقالت إنها ستجعل رقمها متاحًا للمتابعين وطلبت منهم أن يرسلوا رسائل على هاتفها الشخصي.

وأضافت اللاعبة الروسية المعتزلة قائلة: "هذه الأزمة تضعنا أمام اختبار حقيقي للبعد الاجتماعي. أرجو أن تكتب لي رأيك. اكتب لي وانتظر جوابي".

يذكر أن "شارابوفا" أعلنت الروسية فبراير الماضي اعتزالها منافسات كرة المضرب بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى.

Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. pic.twitter.com/kkOiJmXuln