لكسر حاجز الملل في الحجر المنزلي.. "شارابوفا" تنشر رقم هاتفها وتطلب من متابعيها التواصل معها

فاجأت نجمة التنس الروسية المعتزلة حديثًا "ماريا شارابوفا" متابعيها حول العالم بنشر رقم هاتفها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلته متاحًا لمتابعيها كي يرسلوا لها رسائل خلال فترة "الحجر الصحي" في ظل انتشار فيروس "كورونا".

ونشرت "شارابوفا" تغريدة أمس السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التديون "تويتر"، تضمنت مقطع فيديو قالت فيه إنها أجرت اتصالًا مرئيًا جماعيًا مع 150 شخصًا من متابعيها الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أنها تبحث عن وسيلة للتواصل مع معجبيها.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020

وقالت إنها ستجعل رقمها متاحًا للمتابعين وطلبت منهم أن يرسلوا رسائل على هاتفها الشخصي.

وأضافت اللاعبة الروسية المعتزلة قائلة: "هذه الأزمة تضعنا أمام اختبار حقيقي للبعد الاجتماعي. أرجو أن تكتب لي رأيك. اكتب لي وانتظر جوابي".

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يذكر أن "شارابوفا" أعلنت الروسية فبراير الماضي اعتزالها منافسات كرة المضرب بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى.

Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. pic.twitter.com/kkOiJmXuln — Maria Sharapova (@MariaSharapova) February 26, 2020

وكتبت "شارابوفا" في تدوينة اعتزالها: "كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها منذ كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاماً؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة المضرب، وداعًا".

وتابعت: "كرة المضرب كانت جبلا بالنسبة إلي. على طريقي واجهت الوديان والانعطافات، لكن المشاهد من القمة كانت مذهلة. بعد 28 عاماً وخمسة ألقاب في الغراند سلام، أنا مستعدة لتسلق جبل آخر، للمنافسة على أرضية مختلفة".

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وأضافت: "أعطيت حياتي لكرة المضرب، وكرة المضرب أعطتني حياة. سأفتقدها كل يوم. سأشتاق للتمرين وجدولي اليومي: الاستيقاظ عند الفجر، ربط شريط حذائي الأيسر قبل الأيمن، وإقفال بوابة الملعب قبل أن أضرب الكرة الأولى في اليوم. سأشتاق إلى فريقي، الى مدربيَّ (...) المصافحات بعد الفوز أو الخسارة، وكل الرياضيين، سواء عرفتهم أم لا، الذين دفعوني لتقديم أفضل ما لدي".

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