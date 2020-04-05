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لكسر حاجز الملل في الحجر المنزلي.. "شارابوفا" تنشر رقم هاتفها وتطلب من متابعيها التواصل معها

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 05 نيسان / أبريل 2020 - 06:07
ماريا شارابوفا
ماريا شارابوفا

فاجأت نجمة التنس الروسية المعتزلة حديثًا "ماريا شارابوفا" متابعيها حول العالم بنشر رقم هاتفها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلته متاحًا لمتابعيها كي يرسلوا لها رسائل خلال فترة "الحجر الصحي" في ظل انتشار فيروس "كورونا".

ونشرت "شارابوفا" تغريدة أمس السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التديون "تويتر"، تضمنت مقطع فيديو قالت فيه إنها أجرت اتصالًا مرئيًا جماعيًا مع 150 شخصًا من متابعيها الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أنها تبحث عن وسيلة للتواصل مع معجبيها.

وقالت إنها ستجعل رقمها متاحًا للمتابعين وطلبت منهم أن يرسلوا رسائل على هاتفها الشخصي.

وأضافت اللاعبة الروسية المعتزلة قائلة: "هذه الأزمة تضعنا أمام اختبار حقيقي  للبعد الاجتماعي. أرجو أن تكتب لي رأيك. اكتب لي وانتظر جوابي".

يذكر أن "شارابوفا" أعلنت الروسية فبراير الماضي اعتزالها منافسات كرة المضرب بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى.

وكتبت "شارابوفا" في تدوينة اعتزالها: "كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها منذ كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاماً؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة المضرب، وداعًا".

وتابعت: "كرة المضرب كانت جبلا بالنسبة إلي. على طريقي واجهت الوديان والانعطافات، لكن المشاهد من القمة كانت مذهلة. بعد 28 عاماً وخمسة ألقاب في الغراند سلام، أنا مستعدة لتسلق جبل آخر، للمنافسة على أرضية مختلفة".

وأضافت: "أعطيت حياتي لكرة المضرب، وكرة المضرب أعطتني حياة. سأفتقدها كل يوم. سأشتاق للتمرين وجدولي اليومي: الاستيقاظ عند الفجر، ربط شريط حذائي الأيسر قبل الأيمن، وإقفال بوابة الملعب قبل أن أضرب الكرة الأولى في اليوم. سأشتاق إلى فريقي، الى مدربيَّ (...) المصافحات بعد الفوز أو الخسارة، وكل الرياضيين، سواء عرفتهم أم لا، الذين دفعوني لتقديم أفضل ما لدي".

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