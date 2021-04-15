للحفاظ على البيئية.. "نايكي" تخطط لبيع أحذيتها المستعملة بسعرٍ مخفض

أعلنت شركة الأحذية الرياضية الشهيرة "نايكي – Nike" يوم الإثنين أنها ستبدأ في بيع أحذية رياضية مرتجعة بسعرٍ مخفض لتقليل نفايات المستهلك والحفاظ على البيئية بشكل ما.

وستشمل منتجات Nike المجددة أو المعاد تصنيعها تنظيف الأحذية الرياضية قبل توزيعها في بعض متاجر Nike داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الشركة الى أن أكثر من 75 في المائة من جميع أحذية وملابس Nike تحتوي على بعض المواد المعاد تدويرها، مع استمرار الشركة في استكشاف نماذج أعمال جديدة لإطالة عمر منتجاتها مع الحفاظ على كونها لطيفة على الكوكب.

كيف تعمل "نايكي" على تجديد أحذيتها وإعادة صنعها؟

يتم ارجاع كافة أحذية "نايكي" الرياضية، مثل Vapormaxes وReacts وغيرها، إلى متاجر Nike في غضون 60 يومًا من الشراء وهو ما يجعلها قابلة لإعادة التصنيع.

وقبل أن تبدأ عملية التنظيف، يتم فحص جميع الأحذية وتصنيفها بواحدة من ثلاث درجات: مثل الجديدة، أو البالية بلطف، أو المعيبة من الناحية التجميلية.

الأحذية التي حصلت على "1" تندرج ضمن الفئة الجديدة المشابهة، والأحذية التي حصلت على الرقم "2" يتم تصنيفها على أنها تلبس بلطف، وتلك التي حصلت على الرقم "3" تقع ضمن الفئة المعيبة من الناحية التجميلية مع وجود بقع أو علامات أو تغير في اللون. وبعد تصنيف الأحذية، تتم إعادتها للبيع بسعر مخفض.

كم عدد المتاجر التي ستجمع الأحذية المستعملة؟

وأوضحت شركة Nike في بيان أن ما يصل إلى خمسة عشر متجرًا في الولايات المتحدة ستعرض بحلول نهاية أبريل أحذية Nike المُجدَّدة.

وتخطط الشركة للتوسع في المزيد من وجهات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة طوال عام 2021 وما بعده، بما في ذلك اثنان في فلوريدا وثلاث في كاليفورنيا.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تخطط Nike لتقليل انبعاثات الكربون من خلال زيادة استخدامها للمواد الصديقة للبيئة إلى 50٪، بالإضافة إلى إزالة الكربون من سلسلة التوريد الخاصة بها.

وقال "نويل كيندر"، رئيس الاستدامة في شركة نايكي، في بيان على موقع الشركة الإلكتروني: "عندما أفكر في أزمة المناخ العالمية ودور شركة مثل نايكي، أفكر في مهمتنا وقيمنا، بينما نمضي قدمًا، سنستفيد من الدروس المستفادة من رحلتنا حتى الآن - بما في ذلك الانتكاسات وكذلك الاختراقات".

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