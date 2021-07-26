للكبار فقط.. مصري يصور مقاطع إباحية لزوجته وينشرها على "تيك توك"

يوم بعد يوم تكشف لنا مواقع التواصل الاجتماعي نماذج "مريبة" توثق لحظات حياتها بطريقة مبتذلة ورخيصة بهدف الحصول على المزيد من الشهرة ولتصدر الترند لأيام.

هذه المرة أشعل شاب من مصر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشره مقاطع فيديو يروّج فيها للإباحية وهو ما دفع السلطات الأمنية للتدخل.

لكن جرأة الشاب المصري لم تتوقف عند هذا الحد، فالفيديوهات الخادشة للحياء من بطولة زوجته منار المعروفة على "تيك توك" بـ "كائن الهوهوز".

وتظهر منار في بعض المقاطع أثناء ممارستها حركات تحمل إيحاءات جنسية مستفزة، فيما يقوم هو بطرح أسئلة إباحية عليها لتجيب بكل تبجح وذلك بهدف تحقيق أرباح من تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".

وكشف مصدر أمني أن مباحث الإدارة العامة للآداب تواصل جهودها لضبط منار وزوجها، بعد أن تبين هروبهما من إحدى الشقق السكنية، عقب تقديم بلاغ ضدهما يتهمهما بالتحريض على الفسق والفجور.

وأضاف المصدر أن دورية الشرطة توجهت إلى عدة أماكن في القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ للبحث عن منار وزوجها ولا تزال قوات الأمن تواصل جهودها لضبطهما.

وجاء في التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهمة وزوجها يواجهان اتهامات عدة من بينها التحريض على الفسق والفجور، وحرزت القوات عددًا من الفيديوهات التي يظهر فيها المتهمان، يتحدثان بـ"ألفاظ خارجة".

وفي حال تم القبض على منار وزوجها، من المحتمل أن تلاقي مصير فتيات "تيك توك" حنين حسام ومودة ابراهيم اللاتي حوكمن بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر، بعد نشر فيديوهات لتحقيق أرباح مادية.

وشملت التهم التي ألقت بحنين حسام في سجن النساء، والتي تلقتها من محكمة الجنايات: أنها دعت فتيات لغرف مغلقة مقابل دولارات، وأنها دعت الفتيات البالغات والقصر ليعملن كمذيعات بأحد التطبيقات.

ومن التهم أيضًا أن حنين حسام استغلت أزمة "كورونا" لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها، والاتجار بالبشر، واستغلال الفتيات بزعم توفير فرص عمل لهن، وحرصت على الدعارة بأن دعت الفتيات إلى مجموعة تسمى "لايكى الهرم"، والتهمة الأخيرة أنها استغلت طفلتين بأن سهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات التي تدعو للفسق.

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