لمواصلة عزل روسيا .. متحف فرنسي يزيل تمثالًا لـ بوتين

سارعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية إلى التهديد وفرض عقوبات "قوية" ضد روسيا، مع بدء موسكو عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي سبقها اعترافًا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وبين عزل موسكو عن النظام المالي العالمي وضرب مشروع نورد ستريم، وفرض حزمة عقوبات أولية على مصارف روسية ومسؤولين بارزين، قرر متحف فرنسي إزالة تمثال من الشمع للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من صالة العرض.

وذكر مدير متحف جريفين في باريس "إيف ديلومو" بأن الغزو الروسي لأوكرانيا دفعه إلى إزالة تمثال الشمع لـ"فلاديمير بوتين" من المجموعة التي تضم العديد من قادة العالم الآخرين.

وقال "ديلومو": "اليوم لم يعد من الممكن تقديم شخصية بوتين لأول مرة في تاريخ المتحف، نحن نسحب التمثال بسبب الأحداث التاريخية الجارية حاليًا".

وأشار "ديلومو" إلى أن التمثال، الذي تم إنشاؤه عام 2000، تم نقله إلى مستودع حتى إشعار آخر، ويفكر المتحف في استبداله بتمثال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

وقال إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع تعرض التمثال لهجمات من الزوار وكان يبدو أشعثًا: "بالنظر إلى ما حدث، لا نريد نحن وطاقمنا أن نضطر إلى إصلاح شعره ومظهره كل يوم".

وقال متحدث باسم المتحف إنه لم يتضح في ظل أي ظروف قد يعود التمثال.

وردًا على سؤال حول من قد يحل محل بوتين الآن في المنطقة الخالية بين تماثيل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، قال "ديلومو" إنه قد يكون الرئيس الأوكراني: "ربما يحل الرئيس زيلينسكي محله ... لقد أصبح بطلًا لمقاومته وعدم الفرار من بلاده. يمكنه أن يأخذ مكانه بين عظماء التاريخ واليوم”.

عزل روسيا رياضيًا

أصدرت اتحادات دولية رياضية مجموعة من القرارات لمواصلة عزل موسكو رياضيًا وكرويًا، والتي جاءت على النحو التالي:

قرر الاتحاد الدولي للتايكواندو تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحزام الأسود الفخري

قرر الاتحاد الدولي للتايكواند أنه لن يقيم مسابقات في روسيا وبيلاروسيا

قرر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة سحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا

قررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم عرض أعلام روسيا وبيلاروسيا أو عزف نشيديهما في أحداث التايكواندو حول العالم.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد روسيا من كأس العالم المزمع إقامته في قطر نوفمبر 2022

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لها على مستوى الأندية حتى إشعار آخر.

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