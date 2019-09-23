"لن اخذلك أبدًا ما حييت".. صهر بن علي ينشر صورة لقبره من المدينة المنورة

نشر صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي صورة لقبره بعد دفنه مساء أمس الأحد في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.

وأرفق مغني الراب كريم الغربي المعروف باسم "كادوريم" وهو زوج ابنة زين العابدين الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" تعليقًا جاء فيه: "سيدي الرئيس، نسأل الله تعالى أن يتقبلك برحمته الواسعة وأن يسكنك فراديس جنانه".

وأضاف: "اليوم أتممت نصف الوصية التي كلفتني، اأما الأمانة التي ألقيت بها على عاتقي فهي مسؤولية جسيمة، لكن تأكد سيدي الرئيس انني لن اخذلك أبداً ما حييت وسأقوم بها على اكمل وجه، نم هنيئا مطمئنًا... الله يرحمك وينعمك".

وتوفي زين العابدين بن علي الخميس الماضي عن عمر ناهز 83 عامًا.

يذكر أن بن علي يمكث في السعودية منذ عام 2011، بعد فراره من بلاده إثر ثورة قام بها الشعب التونسي، ضد نظام حكم الذي اتسم بالقمع تسلمه السلطة دام 23 عامًا.

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