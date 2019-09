"لن اخذلك أبدًا ما حييت".. صهر بن علي ينشر صورة لقبره من المدينة المنورة

حذفت المنشور لأني لم استوعب رحيلك سيدي الرئيس ولأنه وقع تأويل ذلك , أعيد نشر ما دونته....واحرص على ما كتبت والتاريخ سيشهد على قولي :"سيدي الرئيس نسال الله تعالى ان يتقبلك برحمته الواسعة وأن يسكنك فراديس جنانه... اليوم أتممت نصف الوصية التي كلفتني... ، اما الأمانة التي ألقيت بها على عاتقي فهي مسؤولية جسيمة، لكن تأكد سيدي الرئيس انني لن اخذلك أبداً ما حييت وسأقوم بها على اكمل وجه ،نم هنيئا مطمئنا... الله يرحمك وينعمك". 🤲

