لوحات "بانكسي" تملأ جدران مول الإمارات في دبي

في الثمانينيات، وجد تلميذ يشعر بالملل المتعة في فن الغرافيتي، لكنه لم يكن يعلم أنه بعد عقود من الزمان، سيتردد اسمخ بين الجماهير في جميع أنحاء العالم، مما يجعل فنه أسطوري في حد ذاته.

قصة بانكسي - التي تم سردها وإعادة سردها على مر السنين - رائعة ليس فقط لأن فنان الشارع الأسطوري الذي اختار إخفاء هويته بنجاح عبر العقود، ولكن أيضًا لأنه وجد القوة في إخفاء هويته حتى في ذروة شهرته.

ويرى عشاق "بانكسي" بأن رغبته في البقاء مجهولًا هي مصدر قوته، حيث يحتج الكثيرون الآن بنشاط على أي محاولات تُبذل للكشف عن هويته، لكن في اليوم الذي نعرف فيه من هو حقًا، يقول المؤيدون، ستنتهي ظاهرة الرسم على الجدران.

ونظراً للنجاح الذي حققه "معرض بانكسي" في العديد من المدن الأوروبية الرئيسية حيث استقطبت نسخه في باريس وبرشلونة وبراغ وميلانو وبروكسل أكثر من 500 ألف زائر، قررت الإمارات تنظيم معرض "عالم بانكسي" في "مول الإمارات".

ومن المقرر أن يستمر المعرض في دبي على مدى ثلاثة أشهر تمتد من تاريخ انطلاقه في الخامس من أبريل ليختتم عروضه في 30 يونيو، مع إمكانية تمديده لفترة إضافية.

ويضم المعرض أكثر من 100 عمل فني من أعمال الفنان العالمي بانكسي، موزعة على مساحة 1500 متر مربع في مركز الفنون داخل مول الإمارات، حيث تم تجديدها بالكامل وتخصيصها للتظاهرة الفنية.

وتتيح اللوحات الجدارية المعروضة الفرصة أمام الزوار لإعادة اكتشاف أشهر الأعمال الفنية لهذا الفنان الذي تغطي أعماله الكثير من جدران الشوارع في أكبر مدن العالم وعواصمه، ومن أبرزها "فتاة البالون" و"رامي الزهور" و"عشاق الموبايل"، إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى.

وتؤكد دبي للثقافة أن المعرض لازال غنيًا بفعاليات من شأنها تقديم تجربة متنوعة لمختلف الفئات والأعمار.

وتأتي شراكة هيئة "دبي للثقافة" مع مول الإمارات في تنظيم هذا المعرض ضمن إطار جهود "دبي للثقافة" في تحقيق أحد المحاور القطاعية لخارطة طريقها الاستراتيجية والمتمثل في جعل الثقافة في كل مكان وللجميع.

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