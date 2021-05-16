لوحة زيتية تباع بـ103.4 مليون دولار.. من صاحبها؟

أعلنت دار "كريستيز" للمزادات عن بيع واحدة من لوحات الرسام والنحات والفنان التشكيلي الإسباني "بابلو بيكاسو" بسعر 103.4 مليون دولار أمريكي.

وفقًا لـ"جيوفانا بيرتازوني"، نائبة رئيس كريستي للفنون في القرنين العشرين والحادي والعشرين، بأن السعر يضع لوحة Femme ضمن أفضل 10 أعمال لـ"بيكاسو"في مزاد علني.

وبهذه النتيجة، وصل إجمالي مبيعات دار "كريستيز" لمبيعاتها المسائية هذا الأسبوع، بما في ذلك الرسوم، إلى 691 مليون دولار أمريكي.

من جهته قال رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في "كريستيز" لندن، كيث جيل، إن اللوحة مألوفة لهواة الفنون لظهورها في معرض (بيكاسو 1932) بمعرض تيت مودرن عام 2018.

وأضاف "جيل": "إنها لوحة رائعة للغاية. لم تعرض للبيع في مزاد منذ عام 2013".

وقالت دار كريستيز إن اللوحة ذهبت إلى مزايد من كاليفورنيا على الإنترنت بعد مزايدة محتدمة.