لورانس المنسي و فواز أبو ربيعة يُثيران غضب الشارع الأردني والسبب المرأة!

أثار مشهور السناب شات لورانس المنسي وصديقه فواز أبو ربيعة غضب الشارع الأردني بعد تداول فيديو لهما من برنامج مطبخ لورانس.

لورانس المنسي وفواز كان ضيفهما الإعلامي اللبناني هشام حداد، وكانت الحلقة حول وصفات الطبخ السريعة ضمن تحضيرات شارك فيها الأطراف الثلاثة، وأثناء التحضير تطرق الحديث إلى كيفية التغزل في المرأة فعلق هشام "انت كيف بتغنج مرتك"؟!... ليعلق لورانس "أشمطها كف أو بما معناه اضربها كف...اقرصها من خدها"...

فواز من جهته علق بـ " لا لا تعطي فكرة انو احنا هيك وما بندلع نسوانا… انا بدلعها اني اضربها كف من تحت".... ليعلق هشام بـ "الضرب ما بنمزح فيه"...

حسناً!!!! لم يعد مقبولاً ولن يكون مقبولا هذا الابتذال والسخافة والقرف الذي يسميه البعض كوميديا. يجب ايقاف متابعة ودعم هذه الشخصيات عبر التلفاز، والاعلام الرقمي، ومقاطعة اي شركة ترعى هذا المحتوى السيء والمسيء. 🤮🤮🤮 pic.twitter.com/4Bk77fDNKv — Aroub Soubh عروب صبح ☀️ (@bataleh) September 13, 2021

الجمهور بدوره شن هجوم كبير على الشابان وكان من بين التغريدات المتداولة "حسناً!!!! لم يعد مقبولاً ولن يكون مقبولا هذا الابتذال والسخافة والقرف الذي يسميه البعض كوميديا.. يجب ايقاف متابعة ودعم هذه الشخصيات عبر التلفاز، والاعلام الرقمي، ومقاطعة اي شركة ترعى هذا المحتوى السيء والمسيء"...

وتابع آخر "ما يحدث هو اساءة للرجل الاردني والمرأة على السواء بل للاسرة الاردنية التي تعد معول بناء الاقوى في مجتمعنا! لا تجعل من انثاك مادة للاستخفاف لانها تمثلك! والادهى انهم يعتقدون انهم يضحكوننا!! والاغبى انهم في مجال اخر يدافعون عن حقوق المرأة وما عرفوا ما فعلوا"...

وجاء في تغريدة اخرى "يعني لو حد منهم اخته جوزها دلعها بكف .. وقدامه .. بعتبرها دلع ولا قلة قيمة واحترام وشرف مهدور !!. بكفي نعمل للسخيف مكان وقيمة على ضهر المبادئ والقيم بحجة حرية شخصية ومش بذكر اسامي اغلط فيها"

البعض كان له أراء مختلفة واعتبر أن البرنامج كوميدي وليس الهدف منه السخرية بطريقة مسيئة لأي موضوع حساس، وكان من بين تغريدات المدافعين عن الشابين وفكرة البرنامج:

"اسمها كوميديا، ووظيفة الكوميدي انه يلاقي حس فكاهة بالاماكن اللي باقي البشر ما بتشوف الحي هاد فيها، ثم يقدمه بطريقة يضحك الجمهور فيها، والthread حرفيا تعبير المضحك المبكي بينطبق عليه".

وعلق مُغرد آخر "الموضوع مزح ترى كل حلقاته بحكي عن حاله كيف مرته تقتله وبخاف منها مسكتوا علي كلمتين ترى جد الشعب الاردني مفلسف كثير بس ضيقة عين وحسد لانه الشب نجح وفعليا خفيف دم بالفطرة"

للمزيد من إختيار محرر:

لماذا ارتدت زوجة الأمير علي الثوب الشركسي في حفل زفافها؟

البحر الميت يتحول إلى لون الدم.. ومعلقون: "لساته بنزف؟"

رقص وتعري ومخدرات.. حفل مختلط يثير ضجة بالرياض