ليس العفريت الأخضر.. شخص يحلق فوق ميدان التايمز بزلاجة طائرة

فوجئ مرتادو ميدان التايمز الذي يعد أحد أهم الأماكن السياحية الواقعة في حي منهاتن الفاخر التابع لمدينة نيويورك الأمريكية، برجل يركب لوحًا طائرًا في مشهد يذكرهم بشخصية "العفريت الأخضر" الشهيرة.

وتعد الأعمال المثيرة والمجنونة ليست بجديدة على مرتادي ميدان التايمز، لكن ظهور اليوتيوبر الشهير "هانتر كاولاند" بزلاجة طائرة وعلى ارتفاع 10 إلى 20 قدمًا أمرًا صادمًا لهم.

وأظهرت اللقطات التي صورها المتفرجون المذهولون لـ"هانتر"، وكان يطير على بعد عشرات الأقدام من الأرض في مركبة تشبه الطائرة بدون طيار والتي تعمل بثمانية مراوح منفصلة.

وأشار "كاولاند"، وهو المهندس الذي يقف وراء صنع الزلاجة الطائرة، بأنه صممها وبناها منذ سنوات.

وقال: "أعتقد على مر السنين أنني كنت مهتمًا بفن الطيران. كنت أحاول معرفة ما إذا كان من الممكن أو المستدام أن تكون قادرًا على تحقيق رحلة طيران في شيء صغير".

وبالرغم من تنظيم المجال الجوي بشكل كبير في مدينة نيويورك، إلا أن إدارة الطيران الفيدرالية قالت إنها "ستنظر في الأمر"، في حين قالت شرطة نيويورك إنهم "على علم بالفيديو وهم ينظرون فيه".

وقال "كاولاند": "لقد تحدثت مع الجميع أننا بحاجة للتأكد من أن ذلك قد تم بشكل صحيح مقدمًا، ودفعه للأمام بالطريقة الصحيحة. لذلك، تم الاهتمام بكل شيء من أجل ذلك".

ويتصدر اليوتيوبر البالغ من العمر 28 عامًا عناوين الصحف الآن، وقال إنه يأمل أن تنطلق خطته لبيع الزلاجة يومًا ما ولكن ليس الآن، وقال: "أنا متحمس لقيادة هذه الزلاجة بالفضاء".

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