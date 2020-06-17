"ليس فلويد فقط.. إياد حلاق أيضًا".. رسام فلسطيني يلفت أنظار العالم بجدارية فنية

الانسانية لا تتجزأ.. في محاولة لإيصال رسالة تضامن مع المظلومين حول العالم، رسم فنان فلسطيني على جدار الفصل في الضفة الغربية، صورة للشهيد إياد الحلاق الذي لقي حتفه قبل أسابيع برصاص الاحتلال إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وفي الوقت الذي حظيت حادثة قتل المواطن الأمريكي ذو أصول إفريقية "جورج فلويد" على يد الشرطة باهتمام عالمي مقطوع النظير، تجاهل الشارع العربي والعالمي حادثة إنهاء حياة إياد وهو مريض بالتوحد بشكل ملحوظ.

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وكتب الرسام تقي الدين سباتين، إلى جانب صورة الحلاق التي رسمها على مقطع من جدار الفصل الإسرائيلي في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية عبارة باللغة الإنكليزية: "ليس فلويد فقط... إياد حلاق أيضًا".

وكان الرسام سباتين يشير إلى الأميركي من أصول أفريقية "جورج فلويد" الذي قُتل على يد الشرطة الأميركية في ذات يوم استشهاد الشاب الفلسطيني.

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وكتب الرسام سباتين إلى جانب صورة الحلاق التي رسمها عبارة باللغة الإنجليزية "ليس فلويد فقط.. إياد حلاق أيضًا".

وقال الرسام سباتين: "اخترت الجدار الفاصل لرسم فلويد وحلاق، لأن بناء الجدار رمز للعنصرية". وأضاف: "هذه رسالة للعالم بأن يقف بحزم أمام تفشي العنصرية والظلم والاضطهاد".

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واعتبر سباتين أن "التضامن العالمي الواسع مع قضية فلويد، كان يجب أن ينعكس أيضًا في التضامن مع الحلاق وجميع ضحايا الاحتلال".

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وفي 25 مايو استشهد الحلاق برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

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