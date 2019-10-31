ليلة رومانسية تنتهي بكارثة مأساوية.. الشابة نجت من الموت بأعجوبة (صور)

لم يتبادر إلى ذهن شابة أمريكية بأن ليلة رومانسية الى جانب صديقها ستتحول الى كارثة مأساوية.

وبحسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فقد لبّت الفتاة "ليوسي إدوارد" (21 عامًا) دعوة حبيبها "توم" الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ27 داخل غرفة مستأجرة في ولاية بنسلفانيا.

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وخلال الجلسة الرومانسية، وأوقدت الشابة الشموع، حتى تضفي لمسة رومانسية على الجلسة، لكن سرعان ما اشتعلت النار في وسادة قريبة، وحينما لاحظ الاثنان اشتعال النار في الغرفة أصيبا بالهلع.

وما إن اقتربت "ليوسي" من الوسادة حتى تطاير الشرر إلى وجهها لتصاب بحروق في الخد والأنف والشفة، ووضعت بعض "الكريمات" حين وصلت إلى البيت ظنًا منها أن إزالة آثار ما حصل سيكون عابرًا، لكن بعد يومين فقط، بدأت الالتهابات تظهر على الوجه عبر بقع حمراء.

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وحين قصدت "ليوسي" المستشفى تبين أن الحروق تتطلب علاجًا مكثفًا بدءا من تطهير الإصابة وتناول عدد من المضادات الحيوية، ومن حسن الحظ الشابة أنها تماثلت للشفاء بشكل تام مؤخرًا.

وتقول بسخرية: "إن تلك الليلة لم تسر كما كان مخططا لها، لكنها انتهت بقصة يمكن أن أحكيها لتسلية الزبونات اللائي يرتدن الصالون باعتبار أني أعمل مصففة شعر".

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لحسن الحظ، لم تكن بحاجة إلى جراحة تجميلية وعلامات قليلة على وجهها هي كل ما عليها أن تتذكره في الأمسية الرهيبة.

وتابعت: "لقد شعرت بالحرج الشديد لأن أعترف أنني كنت في ملابسي الداخلية وماذا كنا نفعل عندما حدث ذلك، لكنني أخبرت عددًا قليلًا من عملاء تصفيف الشعر في صالون حول هذا الموضوع وقالوا جميعًا إنه من المضحك للغاية عدم مشاركته وأعتقد أن الجميع سوف نعرف الآن"!

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