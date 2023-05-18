ليلة سمر أردنية احتفالًا بزواج ولي العهد الأمير الحسين

البوابة - أقام منتسبو لواء الملك حسين بن طلال المدرع 40، نواه الجيش الأردني منذ عام 1946، ليلة سمر بمناسبة اقتراب موعد زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بحضور العريس وشقيقة الأصغر هاشم بن عبدالله الثاني.

وتفاعل منتسبو الكتبية المسلحة بصورة غير مسبوقة مع الاستعدادات الجارية على قدم وساق، للاحتفال بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بإقامة ليلة سمر احتفالية تشمل فعاليات غنائية وشعرية ووصلة سامر ودبكة شعبية أردنية.

كما اشتملت ليلة السمر فعاليات ذات طابع عسكري، باعتبار أن الأمير الحسين يحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي منذ نوفمبر 2021، على فقرات شد الحب وتركيب الأسلحة وفكها.

وشارك ولي العهد الأمير الحسين عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" لقطات من اللحظات التي قضاها برفقة رفاقه من الضباط وضباط الصف والجنود، وأرفقها برسالة شكر جاء فيها: "عزوتي وزملائي رفاق السلاح في لواء الملك الحسين المدرع، الذي يحمل اسم أغلى الرجال، لكم مني كل المحبة والشكر على ليلة سَمَر جميلة ووقت عزيز على قلبي معكم وبينكم. حفظكم الله وقوّى عزائمكم".

كما نشر الديوان الملكي الهاشمي صورًا من ليلة السمر التي أقيمت بمناسبة اقتراب موعد زفاف الأمير الحسين من الآنسة رجوة.

ليلة السمر

تعرف "ليلة السمر" في المجتمع العربي بأنها احتفالية بسيطة تشمل فعاليات ثقافية فنية غنائية تقام في المناسبات السارة.

وغالبًا ما تقام حفلات السمر من قبل أصدقاء العريس قبل موعد الزفاف وقد تقام على مدار 7 أيام.

زفاف الأمير الحسين ورجوة

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني سيحتفل بزفافه من الآنسة رجوة في الأول من يونيو/حزيران 2023 في قصر زهران يليه موكب ملكي ومن ثم مأدبة عشاء خاصة في قصر الحسينية.

وكان الديوان الملكي قد أعلن في أغسطس/آب الماضي خطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في منزل ذويها في العاصمة السعودية الرياض بحضور الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال والملكة رانيا وعدد من أمراء العائلة الهاشمية.

لواء الملك حسين بن طلال

نواة الجيش الأردني الذي تأسس عام 1946.

شارك منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع 40 في حرب عام 1967 وفي حرب أكتوبر على الجبهة السورية.