مارادونا يشارك في مظاهرات إسرائيل ضد نتنياهو .. شاهد الفيديو

البوابة - خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين مساء أمس الأحد، 26 مارس، نحو شارع وأغلقوا الطرق الرئيسية الرابطة بين عدة مدن فلسطينية محتلة، للتعبير عن رفضهم لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير دفاعه يوآف غالانت عقب دعوة الأخير لتجميد خطتها لتعديل النظام القضائي.

ونجح المحتجون الغاضبون في إغلاق الطرق الرابطة بين أحياء مدينة تل أبيب المحتلة وكذلك الطرق الرئيسية الرابطة بين مدينتي تل أبيب والقدس وعدة طرق رئيسية في حيفا ومدن أخرى فور صدور قرار نتنياهو بإقالة وزير دفاعه المًعترض على الخطط المثيرة للجدل المتعلقة بإدخال تعديلات على النظام القضائي.

مظاهرات إسرائيل

Midnight in Jerusalem. Netanyahu’s house surrounded by 1000s of angry pro-democracy protesters on all sides. Both ends of the road, the little park across the road and his upstairs neighbors. Water-cannon has run out of water pic.twitter.com/VqihcXjauZ — Anshel Pfeffer אנשיל פפר (@AnshelPfeffer) March 26, 2023

وبين عشية وضحاها، تحوّلت شوارع فلسطين المحتلة إلى ساحة حرب بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الغاضبين الذين تجمعوا خارج مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس المحتلة بينما تجمع آخرون بالقرب من وزارة الدفاع في تل أبيب لدعم الوزير المخلوع يوآف غالانت ودعمه ضد نتنياهو.

ولوح المتظاهرون بأعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي وبجانبه علم "علم قوس قزح"، الذي يُطلق عليه اسم "الفخر" الذي يستخدمه أفراد مجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" في إشارةٍ للمثليين والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الجنس.

مارادونا يظهر في الاحتجاجات الإسرائيلية ضد نتنياهو

وضمن سلسلة الاحتجاجات التي تطالب بتنحي نتنياهو عن السلطة الإسرائيلية، نجح عدد من المتظاهرين الغاضبين في اختراق حواجز الشرطة والطوق الأمني المفروض قُرب منزله في مدينة القدس المحتلة.

كما عرقل المتظاهرون حركة المرور، مما جعل الطريق السريع الرئيسي غير سالك لساعات.

وفي الوقت الذي امتلأت فيه المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو للاحتجاجات العنيفة، وثق أحد مقاطع الفيديو اللحظة "التاريخية" التي اخترق فيها المحتجون الغاضبون الطوق المفروض بالقرب من منزل نتنياهو.

وسُمع في مقطع الفيديو المحتجين الإسرائيليين وهم يهتفون بأغنية "مارادونا أعظم من بيليه" والتي تذكر كلماتها الجماهير البرازيلية بالمباراة التاريخية في مونديال إيطاليا 1990، حين نجحت الأرجنتين بإقصاء البرازيل من الدور الـ16، بهدف مقابل لا شيء.

وأثار مشهد "الهتافات المارادونية في خضم الاشتباكات الإسرائيلية" تفاعلًا واسعًا بين المغردين في العالم العربي الذين حرصوا على إعادة تداول مقطع الفيديو للتعبير عن شعورهم بالفرح لما تشهده حكومة الاحتلال في الوقت الراهن.

ولم يتسن لموقع البوابة معرفة السبب وراء الهتاف لمارادونا في خضم الأحداث الملتهبة، إلى أن الكثير من المعلقين رأوا بأنها خطوة ساخرة من نيتنياهو وحكومته.

هرتسوغ يدعو لوقف التعديلات القضائية فورًا

حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الاثنين، حكومة بلاده وقف الإصلاح القضائي المثير للجدل بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه لمعارضته الخطوة، مما أثار احتجاجات حاشدة في الشوارع.

وقال هرتسوغ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين "تويتر": "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف العملية التشريعية على الفور".

كلمات أغنية مارادونا أعظم من بيليه

سوف تشاهدون ميسي

وسيجلب لنا الكأس

مارادونا أفضل من بيليه

برازيل، قولي ماذا تشعرين الآن؟

والدك (يقصدون المنتخب الأرجنتيني) وصل إلى المنزل

أقسم أنه رغم مرور السنين

لن ننسى أبداً

دييجو تلاعب بهم

وكانيجيا سجّل عليهم

منذ إيطاليا (مونديال إيطاليا 1990) لم تتوقفوا عن البكاء