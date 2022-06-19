ماعز باكستانية بأذنين طولهما 48 سم .. هل تطير مثل الفيل دامبو

هل تتذكر شخصية دامبو الكرتونية؟ ذلك الفيل الصغير الذي يمتلك القدرة على التحليق في السماء مستخدمًا أذنيه الهائلتين كأجنحة؟ على ما يبدو أننا نشاهد اليوم شخصية حقيقة تمتلك ذات القدرات لكنها تحمل اسم " الماعز سيمبا ".

نجحت الماعز الصغيرة سيمبا بلفت الأنظار لها منذ ولادتها قبل أسابيع بأذنيها الطويلتين لدرجة أنها قد تتعثر على الأرض بسببها.

وذكر مالك العنزة سيمبا، ويدعى محمد حسن ناريجو، أنه فوجئ بطول أذني عنزته عند ولادتها وهو ما دفعه إلى قياس طولها والتي تبين بأنها تصل لنحو 48 سنتيمترًا.

وقال حسن أن سيمبا ينتمي إلى أندر السلالات والتي يطلق عليه اسم (الماعز نوبي) التي تتميز بمظهرها الأصلي غير المعتاد في منطقتنا العربية ولديها حاجز أنفي منتفخ وآذان متدلية.

وأشار محمد ناريجو إلى أن العنزة الصغيرة سيمبا ولدت في السند (كراتشي باكستان) في 4 يونيو.

ويبدو صاحبها، محمد ناريجو، فخور جدًا بأذني العنزة سيمبا المبهرتين، إذ لا ينفك عن استعراضهما بالصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الأنباء أن العنزة سيمبا أصبحت "من المشاهير" في باكستان بفضل أذنيها والتي قد يؤهلها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتعد ماعز نوبي من أكثر الأنواع شيوعًا من الماعز في باكستان، ويطلق عليها اسم "ماعز كاموري" الموجود في مقاطعة السند وفي الهند.

وتعد باكستان ثالث أكبر دولة منتجة للماعز في العالم، بحوالي 54 مليون ماعز، حيث تربى بعض السلالات للحوم والبعض الآخر يستخدم في اللحوم والحليب.