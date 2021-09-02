ماكرون يتصل بزوجته كل ساعة ونصف.. تفاصيل علاقة الرئيس الفرنسية بزوجته

سلّطت سيرة ذاتية جديدة عن حياة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الضوء على علاقته بزوجته "بريجيت" طوال السنوات الماضية.

وقالت كاتبة السيرة الذاتية الصحفي الفرنسي "جايل تشكالوف"، التي كانت صديقة لماكرون منذ عام 2016، بأنها تابعت الثنائي عن كثب لمدة عام ونصف قبل كتابة Tant Qu'on Est Tous les Deux (طالما أننا معًا)، وهي السيرة الذاتية التي نشرتها في فرنسا الأسبوع الماضي.

ويصور الكتاب، الذي لم يكن مصرحًا به بشكل رسمي في فرنسا، الثنائي إيمانويل وبريجيت على أنهما وحدة متماسكة لا يكاد يفعلون أي شيء دون الآخر.

وكشفت "تشاكالوف" في كاتبها بأنها "مفتونة'' بقصة حب ماكرون، أن الرئيس الفرنسي يتصل بزوجته كل ساعة ونصف.

كما كشفت مصادر مجهولة قريبة من الزوجين للكاتبة "تشاكالوف" تفاصيل إضافية حول رابطة إيمانويل وبريجيت، حيث وصف أحدهم السيدة الأولى بأنها "مكرسة لنجاح زوجها"، واستذكرت عروضهم العامة الفخمة للعواطف في الأيام الأولى من علاقتهم الرومانسية، عندما كان ماكرون في الجامعة.

كما تحدثت والدة الرئيس "فرانسواز نوغ" حصريًا مع المؤلف عن صداقتها الوثيقة مع "بريجيت"، بالرغم من أنها كانت من القائمة السوداء من قبل فريق الرئيس لأسابيع بعد أن أعلنت عن نيتها تأليف كتاب عن الرئيس ولكن من خلال صداقاتها مع زوجة الرئيس تمكنت من كسب تأيدهم ومنحها حق الوصول إلى زوجة الرئيس.

قالت تشاكالوف في الكتاب: "لا تمر ساعة ونصف أبدًا دون التحدث مع بعضهما البعض، لديهم جدول مشترك. إنهم يعرفون دقيقة بدقيقة ما يفعله الآخر".

وتابعت: "لقد رأتها تخبر موظفي قصر الإليزيه أنها كانت ستتظاهر بأن أحد ضيوف إيمانويل قد جاء مبكرًا لتحريره من الاجتماع حتى يتمكن من رؤيته بعض الوقت بين الارتباطات.