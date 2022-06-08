ما حقيقة إبعاد الإعلامية العراقية سحر عباس عن الأرضي الأردنية ؟

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن أبناء مفادها إبعاد المذيعة والإعلامية العراقية سحر عباس عن الأراضي الأردنية.

وزعم متناقلو هذه الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بأن قرار إبعاد المذيعة والإعلامية العراقية سحر عباس بعد إلقاء القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات، وهو ما لم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحة هذه الأنباء.

وبعد ساعات من تناقل هذه الأنباء، خرجت الإعلامية سحر عباس عن صمتها لتكشف حقيقة ما جرى معها لإحدى وسائل الإعلام العربية.

ونفت سحر عباس في تصريحها الشائعات التي انتشرت مؤخرًا وتناولت موضوع ترحيلها من الأردن لأسباب مختلفة وصفتها بـ"المفبركة".

وقالت بأنها ما تزال متواجدة على الأراضي الأردنية تحديدًا في العاصمة عمان وتمارس نشاطها اليومي بشكل طبيعي.

وذكرت بأن أشيع عنها مؤخرًا يندرج تحت بند "الأكاذيب" و"الفبركات" خاصة بعد تحضيرها حلقة تتناول ملف فساد من العيار الثقيل. (حسب قولها).

يذكر أن سحر عباس تتواجد في الأردن لتقديم برنامج "القرار لكم" الذي يعرض من خلال قناة دجلة الفضائية.

سحر عباس تواصل تقديم برنامجها رغم علمها بوفاة شقيقها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2020 مقطع فيديو تظهر فيه المذيعة سحر عباس، وهي تواصل تقديم حلقتها في برنامج "القرار لكم" على قناة "دجلة" بعد علمها بوفاة أخيها قبيل دخولها الاستوديو.

وقالت سحر إن سبب الحزن الواضح عليها هو أنها علمت بوفاة أخيها الكبير، اللواء الركن طارق عباس جميل.

وتابعت: "إنها رغم علمها بوفاة أخيها الأكبر سنًا قبل دقائق مـن بدء الحلقة، استمرت في التقديم، تعودنا أن حياتنا الشخصية تكون خارج الاستوديو، لذا سأستمر في تقديم البرنامج لتوضيح ما يحدث بالبلاد".

سحر عباس

سحر عباس جميل (19 كانون الثاني 1986- ) إعلامية عراقية تعتبر واحدة من أشهر المذيعات العراقيات، عملت في مجال الإعلام لأكثر من خمسة عشر عامًا، وهي ابنة المطرب والملحن عباس جميل.

حياتها

ولدت في منطقة الأعظمية في بغداد ولكون أسرتها ذات توجه فني والدها عباس جميل وشقيقها اللواء الركن طارق عباس جميل كانت تعزف على آلة الكمان وطالبة في معهد الدراسات الموسيقية، لم تستطع إكمال دراستها بسبب التهديدات وأكملتها في بيروت.

مشوارها المهني

دخلت سحر عباس الإعلام بتشجيع من والدتها وبدايتها في قناة آشور وتم اختيارها لتكون مذيعة نشرات إخبارية ومحاورة سياسية.

شاركت سحر عباس في إعداد وتقديم العديد من البرامج للإذاعة والتلفزيون عبر عدة قنوات منها قناة السومرية قناة الشرقية عملت بعدها لفترة قصيرة في قناة auc المصرية، وقناة التغيير وآخرها في قناة دجلة الفضائية كما عملت في إذاعة بغداد.

كما كتبت سحر عباس مقالات للأطفال في المجلتين المشهورتين للأطفال مجلتي والمزمار، لديها العديد من المقالات المتنوعة في المواقع الإلكترونية.

اللجوء إلى الأردن

غادرت سحر عباس العراق عام 2007 بسبب تهديدات طالتها عملت في مجال الصحافة والإعلام واستقرت في الأردن منذ ذلك الحين.