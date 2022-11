ما حقيقة مشاركة مدرب المنتخب السعودي في مسلسل فريندز؟

ما يزال مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، يسيطر على أحاديث الجماهير السعودية بعد الفوز التاريخي الذي حققه مع المنتخب الأخضر في أولى مواجهاته المونديالية أمام الأرجنتين المرشح الأبرز لإحراز لقب مونديال قطر.

وبعد الفوز التاريخي للمنتخب الأخضر، تحول هيرفي رينارد إلى "بطل شعبي" في أنظار المشجعين السعوديين والعرب، الذين توجهوا نحو محركات البحث من أجل معرفة المزيد عن تاريخ المدرب الفرنسي وسيرته الذاتية ومسيرته المهنية.

ظهور مدرب المنتخب السعودي في مسلسل فريندز

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بنبش صور وأخبار قديمة تتعلق بمدرب المنتخب السعودي لكرة القدم هيرفي رينارد.

وتناقلت الجماهير السعودية والعربية صورة قيل بأنها مأخوذة من مشاركة هيرفي رينارد في إحدى حلقات مسلسل فريندز الشهير.

وذكر متناقلو الصورة بأنه المدرب الفرنسي كان قد قدم شخصية "رجل الغيبوبة" في مسلسل فريندز الشهير، فهل شارك هيرفي رينارد في المسلسل الأمريكي الشهير؟ هذا ما سنجيبه في السطور التالية.

بالبحث، تبين بأن الشخص الذي ظهر في الصورة المتداولة هو شخصية "رجل الغيبوبة - The Coma Guy” التي قدمها الممثل "ديفيد سيدرهولم - David Sederholm”.

ديفيد سيدرهولم

وكانت شخصية "رجل الغيبوبة" قد ظهرت تحديدًا في الحلقة الثامنة من الموسم الأول لمسلسل فريندز الشهير والتي عرضت لأول مرة في 5 يناير 1995 وحملت عنوان "The One With Mrs. Bing".