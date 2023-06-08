ما حقيقة وفاة الشاعر السعودي خلف بن هذال ؟

البوابة - تصدر اسم الشاعر السعودي خلف بن هذال العتيبي قائمة الأكثر تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تداول أنباء وفاة الشاعر خلف بن هذال العتيبي، المقلب بـ"شاعر الملوك" و"شاعر الخليج" عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

وسادت حالة من الحزن في قلوب محبي الشاعر خلف بن هذال، فيما أعاد كثيرون تداول أبياتًا شعرية اشتهر بها الشاعر دون التحقق من صحة أنباء وفاته وعما إذا كانت مجرد "إشاعات مغرضة" يجري الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية.

وفي الوقت الذي نعى فيه رواد منصات التواصل الاجتماعي الشاعر الراحل خلف بن هذال العتيبي، شكك البعض في صحة الأنباء المتداولة مؤكدين بأنه ما يزال على قيد الحياة.

وذكر نشطاء على موقع التدوين "تويتر" أن التغريدة الأخيرة للشاعر خلف كانت قبل 16 ساعة والتي تضمنت أبياتًا شعرية نظمها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاء فيها:

ليا منّه تنهّض زلزل الغبرا تحت رجليه

يامكبر هيبته والارض تستسلم تحت طوعه

سعوديٍ ملا الكرسي صحيح ومنصبه ماليه

ليا زمجر وطالع بالسباع تخر مفجوعه

نجل الشاعر خلف بن هذال ينفي فاة والده

نشر نجل الشاعر خلف بن هذال العتيبي تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين "تويتر" نفى فيها ما تردد من أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا حول وفاة والده.

وقال السيد متعب في تغريدة التي نشرها عبر حسابه على موقع التدوين "تويتر" جاء فيها: " أبوي بخير وطيب ولله الحمد الله يطول عمره ويخليه لنا".



وكانت تداولت وسائل إعلام شهيرة، وحسابات لأشخاص مشهورين أنباء تفيد بوفاة الشاعر خلف بن هذال عن عمر ناهز ال80 عامًا.

من هو خلف بن هذال

اسمه الكامل: خلف بن هذال بن سمران الحافي الروقي العتيبي

تاريخ الولادة: 3 يوليو 1943

مكان الولادة: بلدة ساجر

المهنة: شاعر سعودي

ألقابه: شاعر الوطن - شاعر الخليج - شاعر الملوك

حياته الخاصة

نشأ خلف العتيبي يتيم الأب فيما تزوج جهيمان العتيبي من شقيقته وله منها 3 أبناء وهم: هذال ومتعب وفيصل.

أنجب الشاعر خلف 7 أبناء و3 بنات وهم: هذال، ومتعب، وفيصل، ونايف، ومحمد وسمران ومرزوق.

خلف بن هذال في الكويت

عمل في عدة مهن خلال إقامته في الكويت حين نظم العديد من القصائد التي غناها بصوته وبمساعدة الفنان سلامة عبدالله الذي تولى عزف العود قبل أن يعبر عن ندمه الشديد على غناء قصائده.

وفي عام 1961، بدأ خلف العتيبي العمل في الجيش الكويتي، قبل أن يقدم استقالته ينخرط في العمل الحر الأمر الذي راكم الديون عليه.

رجوعه من الكويت

وفي عام 1964، غادر الشاعر خلف بن هذال الكويت متوجهًا إلى أمير الفوج التاسع في الحرس الوطني الشيخ تركي بن ربيعان العتيبي، تزامنًا مع حفل تخريج الدفعة الأولى في الحرس الوطني برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز، (كان أميرًا في ذلك الحين)، فطلب منه أن ينظم قصيدة بهذه المناسبة من أجل إلقائها أمام الملك عبد الله.

وقال الشاعر خلف بن هذال في الحفل وأمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حتى أعجب به واستدعاه للحديث معه وعينه برتبة "عريف سائق":

أنا أشهد إنك تستحق الرياسة وأنا أشهد إنك يا أبو متعب صتيمه

ابتعاثه إلى بريطانيا

في عام 1973، نظم الشاعر خلف 10 أبيات وألقاه أمام الأمير عبدالله بن عبد العزيز بمناسبة عدم ورود اسمه في قائمة الضباط المبتعثين إلى بريطانيا لدراسة العلوم الحربية ورفع كفاءة أفراد وضباط الحرس، كان آخر هذه الأبيات:

قل تــمّ.. وانا تمّ لي عشرة ابيات ويكفـي قليلك يا بطل عن كثيـرك

فقال الأميرعبدالله بعد سماعه الأبيات مباشرة: تم، اللي بغيت يا خلف؟

قال خلف: دورة المرشحين للضباط، فأمر الأمير عبدالله عبدالعزيز بإلحاقه معهم حيث حصل هناك على رتبة ملازم أول.

الشاعر خلف بن هذال في حرب الخليج الثانية

حظي الشاعر خلف بشهرة واسعة في في السعودية والخليج العربي خلال حرب الخليج الثانية حين نظم العديد من القصائد وأشهرها:

يالله بأمانك من النكبات تامنا والدار بحماك تمنها وتامنها

التقاعد

أحيل خلف بن هذال العتيبي في مطلع عام 1432هـ / 2011م إلى التقاعد برتبة لواء.

شاعر الوطن

منح الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشاعر خلف لقب "شاعر الوطني" بعد حضوره المتميز في مهرجان الجنادرية الثقافي الذي تنظمه الحكومة السعودية.

كما نال لقب شاعر الخليج بعدما نظم قصيدة يالله بمانك التي ألقاها إبان الغزو العراقي لدولة الكويت التي شن فيها هجومًا لاذعًا على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

قصائد مغناة

غنى العديد من الفنانين قصائد للشاعر خلف ومنهم: