ما حقيقة وفاة غالب كامل ؟

تصدر اسم الإعلامي السعودي المخضرم غالب كامل قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية مع تداول أنباء وفاته في أحد مستشفيات الأردن بعد تدهور حالته الصحية.

وعبر وسم "#غالب_كامل"، طرح آلاف المغردون العديد من التساؤلات حول حقيقة وفاة الإعلامي غالب كامل أم أن الأخبار المتداولة مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة.

وسارع العديد من المغردين نحو موقع تويتر لكتابة عبارات النعي والترحم على روح الإعلامي غالب كامل.

نجل الإعلامي غالب كامل ينفي شائعة وفاة والده

نفى رائد، نجل الإعلامي غالب كامل، نبأ وفاة والده في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام محلية.

وقال رائد غالب كامل في تصريحه: "ما يُثار غير صحيح وأتمنى ألا تؤخذ الأخبار إلا من مصادر موثوقة".

وعن صحة والده، أوضح: "والدي لا يزال في العناية المركزة ودعواتكم له بالشفاء".

وقال رائد: " كثرت الإشاعات والتغريدات عن وفاة الوالد حفظه الله ورعاه ومن كل داء وبلاء شافاه، وإنني أتمنى من محبي غالب كامل أن يدعوا له بالشفاء وعدم إطلاق الإشاعات."

أثار الإعلامي السعودي غالب كامل قلق جمهوره ومتابعيه في العالم العربي بعدما أُعلن عن دخوله بغيبوبة وتدهور حالته الصحية في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان.

وكشف رائد، نجل الإعلامي غالب كامل، في تصريح لوسائل إعلام سعودية أن الحالة الصحية لوالده سيئة ويحتاج الدعاء، مضيفا أن والده يعاني مشاكل تتعلق بأمراض الصدر، والتي تسببت له في غيبوبة، دخل على إثرها العناية المركزة قبل أيام.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر قرارًا بإخلاء والده إلى أحد مستشفيات السعودية، إلا أن وضعه الصحي في الوقت الحالي لا يسمح بذلك.

وقال رائد غالب كامل في تغريدته نشرها قبل أيام: "ربي إن أبي مسه الضر وأنت أرحم الراحمين"، ثم كشف لاحقًا أن والده يعاني بسبب أزمة قديمة في الصدر يراجع معها المستشفيات حتى استقرت حالته لكن عانى أخيرًا فزادت حالته تدهورًا وأُدخل العناية المركزة".

ووجه رائد شكره للسفير السعودي في الأردن ووزير الإعلام على اهتمامهما وجهودهما لنقل والده عبر الإخلاء الطبي، كما شكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتوجيهاتهما من أجل الاهتمام بوالده.

وتفاعل مشاهير وإعلاميون مع ظرف الإعلامي غالب كامل الصحي، داعين الله له بالشفاء، باعتباره أحد أبرز رواد الإعلام التلفزيوني ومؤسسيه، وظهر في العصر الذهبي للإعلام السعودي، فبرز بموهبته وحضوره اللافت في تقديم نشرات الأخبار، حتى بقي راسخًا في الذاكرة السعودية.

الحالة الصحية لـ غالب كامل

كشفت وسائل إعلام محلية في السعودية أن الإعلامي غالب كامل يرقد بالعناية المركزة في أحد مستشفيات الأردن بعد عارض صحي ألّم به أخيرًا بعدها انتكست حالته واستدعى إدخاله للعناية الحرجة، وهي المعاناة نفسها التي يكابدها منذ سنوات فلديه أزمة صدرية تناوبه بين حين وآخر لا يستطيع معها مقاومة الغبار وتقلبات الأجواء حتى فضّل المكوث في الأردن بناءً على نصيحة الأطباء ويعود للسعودية وقت اعتدال الأجواء.

نقل الإعلامي غالب كامل إلى السعودية

كشف مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري مبارك القحطاني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن الإعلامي غالب كامل سيجري نقله للعلاج في السعودية.

وكتب القحطاني عبر تويتر: "الرمز الإعلامي الكبير أستاذنا غالب كامل، يمر بأزمة صحية صعبة ويحتاج إلى الدعاء منكم.. تواصلت مع ابنه خالد وأبلغني أن الأستاذ غالب يعاني من صعوبات حادة في التنفس، يلازم العناية المركزة في المستشفى في عمان وسيتم نقله للعلاج في المملكة قريبًا".

غالب كامل

ولد عام 1941 في سيلة الظهر

يُعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى، إذ بدأ عمله في عام 1980.

لُقّب بـ"صديق الراحلين" لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين أمثال مطلق الذيابي ويحيى كتوعة وسليمان العيسى وعبد الرحمن يغمور وماجد الشبل وعباس غزاوي.

عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.

عمل كمستشار إعلامي لدى عبد الله الجاسر وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية آنذاك.

مرض غالب كامل

تنقل بين الرياض والمدينة المنوّرة وعمّان، نظرًا لتعرضه لمضاعفات إصابة برد شديدة تسببت بالتهاب رئوي أدى إلى حساسية في الصدر تؤثر عليه متقلبات الطقس كالغبار والجفاف ونُصح بتغيير أجواء مدينة الرياض حتى تستقر حالته.

أبرز أعمال غالب كامل

قدم كامل على مدى 40 سنة عددًا كبيرًا من البرامج، من أهم برامجه التلفزيونية:

أين الخطأ

من أنا

لمن الكأس

لقاء على الهواء

أما في الإذاعة قدم برامج كثيرة منها:

أبشر

حرف ونغم

سلامات

سهرة من منزل

لقاء مع فنان

الشاشة إلى الميكرفون

الصفر الدولي

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