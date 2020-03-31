ما حقيقة وفاة 59 جنوب إفريقي شربوا مُطهر "دييتول" للوقاية من "كورونا"؟

لقي 59 شخصًا ونقل 4 آخرون إلى المستشفى في حالة "حرجة" بعد شربهم مُطهر "ديتول" وذلك بناء على توصيات أحد رجال الدين في جنوب إفريقيا للوقاية من فيروس "كورونا" المُستجد.

ونشرت وسائل إعلام محلية في جنوب إفريقيا بأن القسيس "روفوس فالا" أقنع زوّار كنيسة AK الروحية المسيحية بشرب المادة المُطهرة للوقاية من الفيروس بصورة تُظهره وهو يحمل دلو الـ"ديتول" ويصب في فم أحد المتواجدين داخل الكنيسة.

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واستجاب 63 شخص لنصيحة القسيس مما تسبب بوفاة 59 شخصًا ووجود 4 أشخاص في حالة حرجة.

ولكن بتتبع أصل الصورة يتبين أن تاريخها يعود إلى عام 2016، وهي قصة واقعية بالفعل ولكنها، لم تحدث هذه الأيام ولا علاقة لها بوباء كورونا، حيث أن الخبر المُتعلق بالصورة الأصلية كما أوضح موقع "punch" هي أن قسًا من المنطقة الشمالية الشرقية بجنوب إفريقيا قام بإرشاد أتباعه بشرب المطهر للتخلص من الأمراض.

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وزعم القس في فيديو نقلته صحيفة "ديلي صن" البريطانية آنذاك أن "الديتول" ضار ولكن الله أمره بأن يفعلوا ذلك وهو كان أول شخص شربه ولم يصبه شيء، مدعيًا بأنه تلقى العديد من الرسائل عبر "واتساب" من أشخاص أكدوا له أنهم تخلصوا من المرض بعد شرب المطهر كما نصحهم".

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