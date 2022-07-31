ما سبب وفاة الإعلامي الكويتي عبدالله العنزي ؟

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والخليج العربي الإعلامي عبدالله العنزي الذي وافته المنية يوم السبت، 30 يوليو 2022.

ونشر شقيقه عبدالهادي عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة أكد من خلالها نبأ وفاة الإعلامي عبدالله العنزي جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى ( أخي ) عبدالله عاجل نقيمش المطرفي والصلاة عليه غداً السبت بعد صلاة العصر بمقبرة الصليبيخات، العزاء بالمقبرة".

ونعى المغردون عبر "تويتر" الإعلامي الراحل عبدالله العنزي، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم العديد من الإعلاميين بالنعي والتعازي لأسرة العنزي، مستذكرين أخلاقه الحميدة وبأنه كان خير مثال للشباب الكويتي.

كما أعاد النشطاء نشر مقاطع فيديو للراحل عبدالله العنزي النصائح الدينية والاجتماعية التي كان يشاركها مع متابعيه عبر قنواته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنهم ينتمون لفئة الشباب من حيث العمر.

وتداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو أوصى فيه الشباب بضرورة المحافظة على الصلاة، قائلًا: "لا تخلي 5 دقايق بينك وبين الجنة".

فرق بينك وبين الجنة 5 دقايق pic.twitter.com/exbJ1yvHb3 — عبدالله عاجل العنزي (@abdullah_3ajel) November 5, 2016

المغردون ينعون عبدالله العنزي

كتب المغرد عبدالله الهاشمي: "الله يرحمه ويغفر له هذا من يترك بعده الأثر الطيب الكل يشهد له بالخير #عبدالله_عاجل ".

". نعى المغرد فهد العجمي الراحل عبدالله العنزي قائلًا: "رحل الخلوق طيب القلب صاحب الابتسامة اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وثبته عند السؤال وارفع درجته عندك وأبدله دارًا خيرًا من داره".

كتب المغرد عمر أبو طالب: "رحلت عن الدنيا ولم ترحل عن قلبي سررت بالتواصل والنقاش معك مرات عديدة قصرت في حقك بعدم التواصل معك لفترة طويلة، وبعدها جاءت الصدمة بخبر وفاتك ! اللهم صبر قلوب أهله واحفظ أبناءه من بعد وفاته بعينك التي لا تنام رحمك الله يا عبدالله وأسكنك فسيح جناته".

كتب المغرد سعد الوعلان: "والله لا أعرفه شخصيًا ولكني لم أجد شخص لم يحترم أو يذكر / #عبدالله_عاجل بالخير الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته اللهم أغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

سبب وفاة عبدالله العنزي

كشف المحامي حسين العصفور، أحد المحامين المشهورين في الكويت، عن سبب وفاة الإعلامي الرياضي الشاب، مؤكدًا أنه توُفي إثر أزمة قلبية مفاجأة أنهت حياته على الفور.

من هو عبدالله عاجل العنزي ؟