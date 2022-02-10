خمسة أيام قرب البئر .. ما قصة الكلب الأسود الذي رابط بجوار قبر ريان ؟

مما لا شك فيه أن الكلاب من أكثر الحيوانات الأليفة ذكرًا في الأمثال وصياغة الصور التشبيهية حين يكون الحديث عن الوفاء، فكيف إذا ارتبطت قصتها بـ الطفل ريان الذي ما زال العالم يبكيه بعد أن توفي في بئر عميقة أمضى فيها آخر خمسة أيام في حياته.

اليوم، تناقلت وسائل إعلام مغربية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لكلبٍ أسود رابط خمسة أيام قرب البئر الذي سقط فيه الطفل الراحل ريان ثم شارك في تشييع جنازته ليزيد قصة ريان المؤلمة سطرًا مؤثرًا في الوفاء والألم.

سبحان الله كلب الطفل #ريان بقي مرابطا على قبره 💔 pic.twitter.com/7OQjCSPhHh — Meriem tourabi (@meryy_tesla) February 9, 2022

وذكر شهود عيان من أهالي قرية ريان بأن الكلب الأسود تسلل بين جموع المشيعين وظل حاضرًا بينهم حتى دُفن جسد الطفل ريان تحت التراب، لكنه لم يغادر القبر كما فعل غيره، بل ظل مرابطًا إلى جوار القبر ولم يفارقه.

وأضاف شهود العيان بأن الكلب بدا حزينًا ومتأثرًا على الراحل ريان كما لم تفارق عيناه القبر والصندوق الذي دُفن فيه، وأشار أهل القرية إلى إن هذا الكلب هو صديق الطفل ريان.

ويبقى وفاء كلب الطفل ريان رحمه الله يُدرّس لكثير من بني البشر .. #تدل_دربها pic.twitter.com/ioxgBE8IeE — 🇰🇼⚖️*سعودالخيوطي*⚖️🇰🇼 (@_ALharbi_soud) February 9, 2022

وكشف أحد أقارب الطفل ريان لوسائل إعلام محلية أن ريان كان محط استحسان وحب أهل القرية بالإضافة إلى العديد من الحيوانات في المنطقة وهذا الكلب الأسود كان واحدًا منها.

وأوضح أن ريان كان يربي عنزة وكانت تتبعه في أي مكان يمشي إليه.

وكان ريان البالغ من العمر 5 سنوات قد أمضى خمسة أيام في بئر عمقها 60 مترًا ولم يتمكن خلالها من البقاء حيًا رغم انتشاله منها من قبل فريق الإنقاذ.