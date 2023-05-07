ما قصة عباءات العائلة الملكية البريطانية في تتويج تشارلز ؟

البوابة - طرح الكثير من متابعي مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر آبي أمس السبت الكثير من التساؤلات عن ماهية الأرواب أو العباءات الملونة التي ارتداها عدد من أفراد العائلة الملكية البريطانية وبعض النبلاء.

وشوهدت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، وزوجها الأمير وليام بعباءة أو روب ملون مزين بالكثير من الأوسمة فوق أزيائهما الرسمية خلال مراسم التتويج الملكي يوم أمس.

أرواب العائلة الملكية البريطانية في التتويج

الأمير وليام وكيت ميدلتون بالأرواب الملكية في حفل تتويج الملك تشارلز

ارتدى كلًا من دوق ودوقة ويلز ودوق ودوقة إدنبرة ودوق غلوستر ودوق كِنت عباءة الوسام الملكي الفيكتوري⁣ الملونة بشكلٍ لافتٍ للنظر.

وتزينت الأميرة كيت بعباءة باللون الأزرق الغامق من النظام الفيكتوري، ومزينة باللون القرمزي فوق فستانها الأبيض من قماش الكريب الحريري المطرز من علامة ألكسندر ماكوين - Alexander Mcqueen.

أفراد العائلة الملكية البريطانية بالأرواب الملكية في تتويج الملك تشارلز

أما الأميرة آن، فقد تميز روبها أو رداءها بأنه حمل وسام زهرة الشوك (وهو ليس أعلى وسام لديها)، فيما ارتدت الأميرة ألكسندرا عباءة الوسام الملكي الفيكتوري (وهو أيضًا ليس أعلى وسام لديها لكن بسبب ثقل عباءة وسام فرسان الرباط لم ترتديه).

كما عكست ابنتها الأميرة شارلوت مظهر كيت، التي ارتدت أيضًا فستانًا من ألكسندر ماكوين وكاب - Cape من الحرير العاجي مع تطريز عاجي من الساتان بزخارف الورد والشوك والنرجس البري والنفل، للدلالة على الدول الأربع (دول الكومنولث)

كيت ميدلتون تخطف الأنظار في تتويج الملك تشارلز

أثارت أميرة ويلز كيت ميدلتون الدهشة من خلال التخلي عن تاج وارتدت مشبك شعر من الزهور في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث يوم أمس السبت.

واختارت كيت علامتي جيس كوليت وألكسندر ماكوين لتصميم مشبك شعرها المجوهر والذي جاء على شكل أوراق الشجر.

وفي الوقت نفسه، كرمت كيت حماتها الراحلة الأميرة ديانا والملكة الراحلة في اختياراتها للمجوهرات، إذ ارتدت أقراط ديانا المصنوعة من اللؤلؤ والألماس، والتي صُوِّرَت وهي ترتديها مرات عديدة من قبل في الماضي.

كما كرمت الملكة إليزابيث الثانية من خلال ارتداء قلادة جورج السادس فستون، التي قدمها الملك جورج السادس لابنته الملكة الراحلة إليزابيث.

ليس لكيت دور رسمي في حفل التتويج، إلا أنها ظهرت بكل فخر إلى جانب الأمير الأمير وليام والابن الأكبر الأمير جورج.